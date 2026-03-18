前海将与劳工处开展深度合作 推新设岗位引港青 黄梓谦：拟邀两会及立法会代表实地交流

劳工处自2023年推出恒常化「大湾区青年就业计划」，鼓励企业聘请香港青年到大湾区内地城市工作，促进他们的事业发展及大湾区内的人才交流。深圳市前海管理局首席港澳联络专家黄梓谦向《星岛头条》透露，未来前海将与劳工处开展深度合作，积极推进前海企业提供更多就业岗位，专门面向香港青年。

黄梓谦向记者表示，为了鼓励企业积极参与，前海方面将推出新政策，吸引更多企业愿意吸纳香港青年人才。

前海深港设计创意产业园「二元桥」。资料图片

他强调，为进一步提升香港青年在前海的工作和生活保障，前海将在现有大湾区计划的基础上，叠加推出全新措施，期望提供更全面的支援，从而鼓励更多香港青年参与计划，前来前海发展。

另外，随著全国两会圆满闭幕。黄梓谦透露，将邀请参与两会的代表和委员到访深圳前海，就深化两地合作进行交流，并期望立法会能够每月组织不同界别的代表及业界人士到前海，针对各专业领域展开常态化的深度合作，他指涉及的范畴相当广泛，包括进出口贸易、餐饮业、海事、金融、文化旅游及体育等，几乎涵盖所有专业界别，力求实现全方位合作。

