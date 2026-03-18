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大棋盘︱民建联执委会改选 前议员有留低有退场 「明日之星」庄雅婷不在列

政情
更新时间：08:43 2026-03-18 HKT
发布时间：08:43 2026-03-18 HKT

立法会最大党民建联本月改选执行委员会，目前正在投票阶段，本周五截止，预料下周一会揭晓，之后再选出常委和正副主席人选。执委会候选名单中，多名无连任立法会议员的党员不在名单，原被视为「明日之星」的西贡区议员庄雅婷，亦榜上无名。

庄雅婷不在执委参选名单

执委会原定去年9月任期届满改选，但因应立法会换届等原因，执委会通过任期延长半年，换言之今年3月内应完成改选。据笔者获得的执委会候选人名单，共65人参选，最终会选出约57人。现任主席陈克勤，以及5名副主席陈勇、周浩鼎、陈学锋、葛珮帆及陈恒镔，秘书长叶傲冬悉数在列，预料换届后领导层不会有大变动。

有民记成员撰文轰庄雅婷 指「一再令民建联尴尬」

据闻，这份候选名单其实在去年9月报名完成后已大致定好，当时正值立法会选举提名期前夕，谁有份争连任或被叮走，仍未有确切消息，因此名单上仍见到不少今届未有连任的前议员身影，例如梁熙、颜汶羽、黄英豪等。不过，亦有部分落任议员如刘国勋、李世荣、郭玲丽等，当时已没有报名参选执委，莫非当时已提前「剧透」不寻求连任？

有民记中人指，两者关系不大，该党亦有不少非执委参选立法会的往例。根据候选名单，立会新丁、观塘区议员张培刚未有参选执委；成功连任立会的林琳、陈永光同样无参选。

今次改选有16名非现任执委参选，包括湾仔区议员穆家骏、民建联元老叶国谦之子叶亦楠等。据闻，今次改选亦预留了位置予青年民建联领导层，包括现任青民主席刘毅，他以青民支部的身份参选执委会。至于青民副主席、近日获「进击式」求婚而成为红人的庄雅婷，一如本栏日前提及，不在名单之上。有民记中人估计，由于参选名单去年已大致定好，当时庄雅婷未有报名，照理与近日求婚「大龙凤」无关，反而可能因为去年参选港姐引发争议。

民建联成员阮纪宏昨日在报章撰文，指庄雅婷的高调行为一再令民建联尴尬，已是不争事实，甚至认为她应该退党和辞职。不过有党友为「小花」抱不平，指结婚是个人权利，并无违反履职指引，又指她「做区」有创意和执行力，与传统区佬不同。

25岁的民建联小花、西贡区议员庄雅婷，近日获百亿阔少钟培生「进击式」求婚，成为全城热话。钟培生IＧ图片
25岁的民建联小花、西贡区议员庄雅婷，近日获百亿阔少钟培生「进击式」求婚，成为全城热话。钟培生IＧ图片

黄碧娇对被攻击感不忿 开「宣讲会」向区友解释

提到区议员，民建联大埔区议员黄碧娇在宏福苑大火后，因曾任前法团顾问及支持前法团维修工程，陷入舆论争议。黄碧娇在大埔区工作近30年，于区内被视为「一姐」，但大火事件后，据说有居民求助时，倾向找同区其他议员。

多名地区人士指，黄碧娇对事件中受攻击深感不忿，但因为执法部门正调查事件，大火聆讯又即将展开，不便评论太多，党友也不希望她多言，以免讲多错多，但黄碧娇有邀请过地区人士举行「宣讲会」，解释自己的版本。

聂风

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