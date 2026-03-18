议政随想︱范骏华：《「十五五」规划引航高质量发展新征程》

2026年全国两会日前圆满闭幕，审议通过的《政府工作报告》与「十五五」规划纲要草案，为国家与香港发展擘画蓝图、明晰方向。中国作为国际社会公认的世界上最安全的国家之一，这份安全底气源于综合国力与社会治理水平的提升，更是高质量发展与民生保障的坚实根基。面对复杂多变的国际环境，「十五五」规划始终以保障人民福祉、维护国家安全为根本，既著力强化国内循环内生动力，又持续扩大高水平对外开放，亦为香港对接国家战略带来重大机遇。

2026年全国两会日前圆满闭幕。资料图片

未来五年，国家将迎来质的飞跃与根本性发展，发展重心由规模扩张全面转向质量提升，以新质生产力驱动产业升级成为核心战略。在深刻演变的全球政治经济格局中，香港凭借「一国两制」的独特优势，其「内联外通」的战略地位更为凸显，在国家双循环发展格局中担当不可替代的重要角色。故此，香港须紧扣国家战略，既要聚焦内循环，全速推进北部都会区建设，并促进创新要素跨境便捷高效流动；亦要兼顾外循环，在国家高水平对外开放中发挥更积极作用，主动开拓新兴市场，助力内地企业稳步「出海」，进而协助国家提升战略自主能力。

面对「十五五」规划宏图，香港最大机遇在于「主动对接」，行政长官李家超已领导跨部门专班，对接国家战略并制定本地五年发展规划。身为港区全国政协委员兼立法会议员，我会继续发挥「双重积极作用」，全力配合特区政府有为施政，推动香港规划与国家「十五五」精准衔接，实现从「由治及兴」到高质量发展的跨越。

范骏华