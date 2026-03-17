港产食品︱议员倡Q唛品牌推广至「一带一路」 谢展寰：与政府构思一致

《财政预算案》宣布政府会继续争取让更多种类港产食品，受惠于内地市场准入及便利通关安排，推动香港食品产业发展。立法会食物安全及环境衞生事务委员会今日（17日）举行会议，环境及生态局局长谢展寰表示，将从扩大市场准入、降低出口成本及建立统一品牌三方面加大支援港产食品发展，包括豁免业界出口内地相关的检测证书费用两年。

去年港产食品输往内地比例升至七成

谢展寰指出，香港食品制造业发展成熟，2025年港产食品输往内地比例上升至近七成，反映内地市场需求殷切。政府近年在市场准入及便利通关两方面协助业界应对挑战，包括去年5月与国家海关总署签署文件，让合规的港产肉制品和乳品得以输往内地。自2024年5月起，指定港产食品在进入内地时，经抽样检测后即可放行，缩短清关时间。首阶段涵盖饮料、包饼和糖果，最近已扩大至茶叶、经研磨的调味料和不含肉制品的面食，合共六类。

三方面支援港产食品打入内地市场

谢展寰表示，政府将从三方面加大支援。环境及生态局会继续和国家海关总署商讨，让更多种类港产食品进入内地市场；降低业界出口成本，食物安全中心会豁免所有与检测相关证书的收费两年；当局今年年中会为优质本地渔农产品推出新统一品牌，配合认证、检测和溯源机制，加强消费者信心。

谢展寰续指，行政长官在2025年《施政报告》中宣布，已预留香园围口岸一带土地推动食品产业发展。当局正研究如何对接国家「十五五」规划，发挥香港「背靠祖国、联通世界」的优势，助国家畅通国内国际双循环，成为内地食品走出去的重要窗口。

食品认证数目或大增 梁进忧人手不足

饮食界梁进表示，新安排下设有豁免两年证书费用，或会吸引更大规模的申请进入内地市场，令食品验证数目大增，忧虑现有人手不足。食环署食安专员黄宏回应时指，因应新发展已作内部人手调配，并会加强科技应用。她表示，目前申请宗数未见大幅上升，会密切留意情况，若日后申请数量大增，亦会考虑申请增聘人手。

九龙中杨永杰认为要进一步协助本港食品产业，除依靠产品质素，应加大力度推广香港食品品牌，并建议当局应思考如何将香港食品的Q-Mark标志，推广至「一带一路」等外地市场。谢展寰回应时表示，议员的意见与政府正构思及推行的策略一致，当局正为本港渔农产品建立一个具备检测、认证及溯源制度的品牌，以提升其可靠性及权威性，长远亦可扩展至所有香港生产的食品。他相信，当产品经香港认证后，无论是进入内地或海外市场，其价值均会有所提升，有利巩固香港作为转口中心的角色。

豁免证书费非产品检测费

金融界陈振英指出，《预算案》提出豁免食品制造商两年的检测费用，但未有说明该豁免额占总生产成本的百分比，业界难以评估政策的实际帮助。他建议当局提供相关数据，以判断豁免年期是否需要延长。

黄宏解释，《预算案》提及豁免的是出口时所需的「证书费用」，而非产品检测的费用，厂商仍需自行承担检测开支，以符合进口地的标准。豁免证书费对出口批次频繁、但批量较少的企业帮助较大，因每次出口均需申请证书；相反，单次出口量大的企业所节省成本则较少。

陈振英亦建议，政府应考虑为食品制造业设立专项资助，鼓励业界参与内地及海外大型食品展。对于政府期望香港成为内地食品走向国际的「超级联系人」，他询问政府将凭借甚么优势，以实现目标。环境及生态局副秘书长余健强表示，现有的工业贸易署「中小企市场贸易基金」已能为本地食品企业提供资助，用以参加展览会或商务考察团，每家企业的累计资助上限达100万元。至于香港的优势，他认为在于市场传销及品牌包装等传统强项，政府会与投资推广署合作，为有意来港的企业提供协助，善用香港平台。