BUD专项基金︱98%申请企业认为有效 议员促增拨款 丘应桦：须看财政负担

立法会工商及创新科技事务委员会今午（17日）召开会议，讨论支援中小型企业措施，以及BUD专项基金的优化措施。多名议员希望当局可增加基金拨款，有调查更显示，九成八申请企业认为，BUD专项基金可帮助企业升级转型、提升品牌、开拓市场。

黄永威倡BUD专项基金引入动态资助比例

经民联黄永威表示，目前很多工业界人士反映融资有困难及「出海」风险大，建议在BUD专项基金引入动态资助比例，对于初次申请的企业，政府可提供1比1的支持，而多次申请的企业则可提供1比3或1比2等资助比例，亦可提高资助上限至每间企业1,000万元、「申请易」资助上限到30万元。

商务及经济发展局局长丘应桦表示，当局都希望可以宽松一点，但要看《财政预算案》下可负担多少，当局会参考议员意见，但增加整体金额或加大「申请易」上限等，都要详细审慎考虑，当局会适时检视实际情况再作考虑。

钟奇峰冀提高BUD专项基金首期拨款比例

进出口界钟奇峰希望当局可以重新提高BUD专项基金的首期拨款比例，而为了更善用资助，关注当局提供资助后，有否恒常机制向接受资助的企业，做一些回访跟进及反馈，并统计资助成效，让资助更针对性协助中小企。

工业贸易署署长廖广翔表示，之前首期拨款是75％，因为比例较高，导致出现一些有问题的个案，这是去年审计署检视BUD专项基金时，有探讨过的范畴，因此作出改善措施后看到有问题个案出现大幅减少。他又称，纵然首期拨款比例较少，但只要企业尽责完成项目，政府一定会发放尾期拨款，故只是时间性问题。

他又称与生产力促进局，即基金秘书处有紧密合作，每个完成个案都会进行调查，亦于完成后1年进行跟进调查，根据两个调查反映，超过九成八申请企业认为基金帮到他们升级转型、提升品牌、开拓市场，亦有一定数量企业表示会继续加大人手及资源投入，反映成效非常有用。

记者：郭咏欣