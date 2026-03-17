亚洲法律史学会在港成立   林定国：将为亚洲及地区法律研究与交流作出重要贡献

律政司司长林定国今（17日）出席亚洲法律史学会（Asian Legal History Association）成立典礼，与来自17个司法管辖区、21所顶尖法律学院及学术机构代表，以及来自世界各地杰出学者、历史学家和法律专业人士，见证学会在香港成立的历史时刻。他深信亚洲法律史学会，将为亚洲以至其他地区的法律研究与交流，作出重要贡献。

林定国在社交平台表示，对一个法律制度而言，法律史既可作为镜子，也是一个指南针。今天香港所依赖的许多基本原则和价值，例如自然公义、法律面前人人平等、司法独立、人权保障等，都深受过去数百年累积的经验和教训所影响。每一项立法，都是因应社会发展和价值演变而制定；每一份法庭判决，也都建立于前人一代又一代累积的先例基础之上。

亚洲作为世界上最大且最多元的洲份，涵盖极为丰富的法律制度与传统，包括大陆法、普通法及伊斯兰教法。这种深厚的法律多样性，赋予亚洲独特的灵活性与适应力，能更有效回应当代议题。

香港普通法制度发展历程是法律史上精彩故事

事实上，香港普通法制度的发展历程，本身就是法律史上一个极为精彩的故事。同样重要的是，香港享有独立的司法审判权和终审权，而终审权则由新设立的终审法院行使。香港法院亦以自身极高质素的司法论述，回馈普通法世界。2018年至2026年2月10日间，共有66宗香港法院判决被海外法院引用或采用，包括英国、澳洲、新西兰、新加坡、加拿大及杜拜的法院。

林定国指，从历史脉络看，经过183年多的发展，香港已建立起自身独特的普通法制度，在国际上享有极高声誉，并具有鲜明的国际化特色。他深信这亦是亚洲法律史学会选择香港作为基地的原因。学会为学者与业界人士提供一个独特而专门的平台，研究法律原则与制度如何在亚洲不同文化及司法管辖区之间流转、互动及转化。他深信亚洲法律史学会，将为亚洲以至其他地区的法律研究与交流，作出重要贡献。

