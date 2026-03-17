直播︱李家超：冀4月中下旬让宏福苑居民回家收拾个人物品 今月内公布安排

特首李家超今早（3月17日）出席行政会议前见传媒。《星岛头条》会直击记者会重点内容。

【10:02】关于宏福苑后续，李家超表示七座居民希望回家执拾个人物品，政府非常理解，希望尽快安排到，不过一定要确保过程安全有序，很多单位已经严重损毁，满地瓦砾、窗和天花板都没了，要确保不会发生意外，大厦亦无水无电。政府可从中提供支援。加上通道狭窄，加上楼梯可能有不安全元素。

他承诺尽快处理，已要求政务司副司长卓永兴与有关单位部门，部署好足够人手及流程，提供明确指引，要求本月内公布安排，期望4月中下旬可安排居民上楼。

【09:57】李家超提到，中东局势影响下，某几类物价可能有上升压力，但有危有机，金融市场可能有冲击波动，但香港有安全稳定的优势，中长期会有持续的资金流入，而香港内联外通，资金人才又自由流动，所以机遇仍是有的。

【09:53】有关油价问题，李家超指燃油价格上升政府十分关注，影响市民日常生活。

政府会确保能源供应稳定，提升油价变动的透明度并监察，审慎考虑其合理性，并提醒供应商社会责任，政府已接触供应商，获确保供应足够，并提出不同预案作出准备，包括其他能源来源等。

供应与价格提供更多即时资讯，令社会更了解，政府已接触电力、航空公司，以及燃油公司。竞委会、消委会已在位工作，前者表明如有合谋定价会依法行使权力。

【09:45】李家超指，全国人大会议上周胜利闭幕，会上通过十五五规划纲要，特区政府会主动对接，为港制定首份五年规划。他指市民生活忙碌，未必可全面理解内容及机遇，所以会稍作解释。他指十五五带来的企业、人才、商机等都相当明显，国家是世界第二大经济体，科技方面关键核心技术有突破，国家发展就是香港的东风，香港机遇庞大、获益良多。

香港五年规划可增进民生福祉，市民可更清晰了解5年后香港蓬勃发展情况，规划会将政策变成动态发展循环。他会主导有关编制工作，政制局协助，今年内完成。

他建议行政主导下，政府与立法会协同研究及意见收集机制。他已与立法会主席沟通，她反应正面，包括进行协调研究，进行分组主题会议，按进展第一时间交给政府，会在3至4个月内完成工作。今年约第4季就文本展开公众咨询，并在年底公布全文。