伊朗局势｜许正宇指对香港有危亦有机  海外投资者对港兴趣增

中东局势持续紧张，财经事务及库务局局长许正宇表示，虽然局势动荡为市场带来不确定性，但同时亦带来机遇。他指出，近期不少海外投资者对香港市场表达兴趣，并正考虑进行更多元化的资产配置。

许正宇今（ 15日）在商台节目表示，任何事都有两面，局势变化有危亦有机，留意到最近有海外资金，因应现时情况，正考虑更多元化配置。他认为，相较区内其他地区，香港的稳定性、安全性及政策确定性显得更为突出。据了解，近期有银行及律师行接获查询，显示部分家族办公室或拓展财富管理业务的投资者，对香港的兴趣正逐步升温。

港交所正筹划一系列改革措施

为配合全球局势发展，及「东升西降」局势变化，许正宇透露，港交所正筹划一系列改革措施，包括降低同股不同权上市市值门槛、扩大创科企业定义门槛等。他期望透过相关金融改革，进一步扩阔上市公司的来源地及行业类别，促进市场更稳健、更多元化发展。

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