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邓炳强：警队设特别项目 给修例风波未被检控年轻人「更生机会」 冀他们重新做人

政情
更新时间：10:45 2026-03-15 HKT
发布时间：10:45 2026-03-15 HKT

修例风波至今逾六年，警方拘捕逾10,000人，检控近3,000人，当中逾2,400人须承担法律后果。保安局局长邓炳强今早（15日）在电台节目透露，警队过去一两年推出「特别项目」，在法律规限下联络部分「被捕但未被检控」的年轻人，透过正向活动，给予他们更生机会，惟不便透露行动细节。

指年轻人「本着正义的心」 但被利用和煽动

邓炳强说，明白这些年轻人「个心唔坏」，他们很多也是本着正义的心，不过却被假新闻、假消息利用他们的热诚、被煽动「以为自己做啱嘢」，故希望大家慎思明辨、向前看。他又坦言「系人都犯过错」，「正如我喺学堂都冧过班、结果咪一条好汉」。

保安局局长邓炳强透露，警队设特别项目，给反修例未被检控年轻人「更新机会」 。
保安局局长邓炳强透露，警队设特别项目，给反修例未被检控年轻人「更新机会」 。

少部分在囚人士仍服刑 现时感非常后悔

就反修例事件入狱的年轻人，他指只有少部分在囚人士仍服刑，而大部分已放监，指他们绝大部分都是被煽动、现时也感非常后悔。他举例，当时很多假新闻和假消息、加上社会气氛都令大家信以为真，包括「警察杀晒啲人」、「成海啲浮尸都系警察杀」、「将一车车年轻人运上大陆」等，而事后也全被证实是假的。

就出狱人士，他指惩教署推出「沿途有『理』」计划，协助在囚年轻人认识国家历史、作生涯规划；部分已出狱的年轻人已重返校园读书、或投入工作。

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