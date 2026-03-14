北都专属法例下周初出炉 拟简化改用途程序、授权设法定机构 议员盼设KPI监察

去年《施政报告》提出，订立加快发展北都专属法例，包括授权政府制订简化的法定程序，包括成立法定园区公司；为园区公司设立专项拨款渠道以注入资金等。据悉北都专属法例最快下周二（17日）出炉，政府计划当日向立法会发展事务委员会提交文件，并进行约两个月公众咨询，期望今年内通过条例草案。民建联立法会议员陈恒镔和姚铭表示，北都专属法例既涉及北都发展，也关系两地融合发展，支持特区政府在充分准备后尽快立法，为北都发展拆墙松绑，提速发展，又建议订立可监察的KPI。

便利使用创新技术 屋宇署长同意即可采用

据悉，政府今次立法有几大方向，包括简化改变用途审批程序、便利使用创新建筑技术、便利跨境人员流动以至成立法定机构等。在便利使用创新技术方面，当局拟允许日后在屋宇署署长同意下便可采用，毋须再经多个部门审批。当局亦计划提出成法定机构，例如法定园区公司，但这只是为了方便日后操作「未雨绸缪」，先在专属法例明。

至于简化城规程序，有消息指改变用途或发展参数，缩短至少半年。据知今次立法属框架性质为主，其后再于附属法例交代更多细节。

陈恒镔和姚铭指，如果以传统方式建设北都，可能需要15年甚至20年才能看到成效，但从现届政府过去的一系列举措可见，政府有决心亦有魄力提速建设，尽快让产业落地，让北都成为香港的经济新引擎，实现「南金融、北创科」的格局；最新例子是沙岭数据园已经完成招标，预计落成后将为北都提供充分的算力保障。

二人指，过去一年北都建设已经全面开始，去年年底河套园区第一期开园，为加快建设，政府更可能力推园区第一期的剩余几座大楼于今年年底陆续落成；洪水桥片区已在去年年底开展招标 。早前公布的《财政预算案》，政府亦会注资河套、新田以及洪水桥，同时为发展北都大学城预留资金。姚铭认为，政府在全力推进北都建设时，亦要接受立法会及社会监督，订立清晰、可监察的KPI，确保公帑用得其所。

陈恒镔：先订立框架性法例 日后可灵活处理细节

对于北都专属法例，陈恒镔认为，若政府选择先订立框架性的法例草案，之后再透过附属法例等方式，处理更多细节，做法亦可取合理。他指有别于一般法例草案，北都专属法例所应对的并非特定社会问题，而是要应对将来北都发展时，可能会遇到不同甚至新出现的发展问题，立法时保留专属法例具备灵活性，是应对未来挑战的关键所在。

他又指，国家「十五五」规划明确提到支持香港建设国际创新科技中心，意味建设北都已是国家规划下的一部分，而且中央要求香港特区加快建设，因此香港必须快马加鞭，不失时机地推展北都。