大棋盘｜区议员收查询问私生活政府解释方便安排活动

25岁的民建联小花、西贡区议员庄雅婷，近日获百亿阔少钟培生「进击式」求婚，成为全城热话，除了大量娱乐八卦，也有人关注她如何履行好区议员职责，以至从政「初心」有否动摇。事有凑巧，多名区议员近日收到区议会秘书处致电，询问其婚姻状况等个人资讯，但政府强调不时向区议员了解其最新情况，以便安排会议或地区活动的时间表。

多名地区人士透露，有区议员近期接获区议会秘书处来电，问到现时婚姻状况、如未婚有否计划结婚、已婚又有否生育计划等。不止年轻议员，甚至部分已上年纪的议员，皆收到类似查询。不过亦有已婚现任议员表示，未收到相关查询。

有区议员说，上任时递交个人资料包括婚姻状况，相信当局大致掌握一众议员情况，对有关查询感奇怪，也令人联想是否与近期事件有关。民政事务总署回复查询指，为协助区议员履行区议会职能和职务，区议会秘书处不时向区议员了解其最新情况及计划，以便安排区议会会议或地区活动的时间表，及处理会议缺席申请及利益申报。

据了解，身兼区议会主席的民政事务专员，过去确实不时查询区议员近况，以更好统筹地区事务，属正常工作之一，认为外界毋须有错觉。

对于庄雅婷婚讯引起热论，有资深区议员表示，结婚是私事，外界无从干涉，但区议员作为公职人员，一言一行都有可能影响区议会形象，甚至外界对完善地区治理的观感，况且她的议席是由政府委任。

有民建联中人则指，庄雅婷是否仍保持初心服务地区，有时未必是她个人想法，而是社会如何诠释其举动，尤其她长远而言将自己定位为政治人物，抑或娱乐红人。民建联本月改选执委会，原被视为「明日之星」的庄雅婷，据知不在参选名单之上。据悉党内领导层近日找过庄倾谈，「温提」她低调一点。

由庄雅婷发起、原定于本周六举行的「香港青年海洋论坛」，昨日就突然宣布延期，主办方未交代原因。有知情者说，全国两会刚结束，待宣讲期结束后才继续推进，避免抢焦点也是合理。

提到区议会工作，多名区议员今年1月跻身立法会，政界关注这批双料议员能否分身。翻查区会出席纪录，大部分双料议员均全勤，例如民建联立会新丁、观塘区议员洪锦铉和张培刚，今年头两个月4次会议皆有出席。

不过同属民建联的北区区议员姚铭，3次会议缺席两次。姚铭向笔者解释，两次缺席均属公务性质，分别是前往内地出席省政协会议，以及到政总参加专题研讨会，相关缺席申请均已获区议会批准。对于如何兼顾双料议员身份，姚铭指，过往未担任立法会议员时，加入区议会辖下所有委员会，但今年起已退出部分委员会，以更有效兼顾议会工作。

