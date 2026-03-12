100名公仆获颁嘉许状 杨何蓓茵冀全体公务员主动了解「十五五」规划内容

公务员事务局局长杨何蓓茵今日（12日）在政府总部颁发嘉许状，予来自不同政策局及部门有杰出工作表现的公务员，以及在参与或推动义工服务方面有卓越表现和贡献的部门义工队及人员。杨何蓓茵致辞时衷心祝贺各得奖者，并感谢他们在工作岗位及义工服务中，充分展现竭诚服务市民的精神，为整个公务员团队树立优秀典范。行政长官李家超约下午4时45分亲临嘉许状颁发典礼。

杨何蓓茵表示，今年公务员事务局局长嘉许状计划共有100名公务员获奖，来自39个政策局和部门，涵盖55个不同职系，包括专业及技术职系、纪律部队、一般职系。

现时获嘉许状即可参加旅行奖励计划

杨何蓓茵续指，当局自2024年优化公务员事务局局长嘉许状的安排，过往获奖者要连续服务满20年或以上，方可参与「长期优良服务旅行奖励计划」，现时获嘉许状即可参加。今年度共有16位年资未满20年的公务员获奖，当中最短年资仅为8年，反映部门乐于给予年资较浅的员工具挑战性的工作，并乐于表扬当中的出色表现，起了鼓励与示范的作用。

杨何蓓茵表示，为肯定员工工余时积极参与义工服务、身体力行关心社会，当局于2024年推出「公务员义工嘉许计划」。今年共有435位义工获得个人奖项，人数较上一届增加三成；义工服务总时数达53,000小时，较上一届增加11,000小时，数字凸显公务员对义工服务的投入与热诚不断提高。

她特别提到，2025年是公务员义工服务成果丰盛的一年。在去年11月至12月圆满举行的全运会及残奥会中，超过3,200名公务员义工积极参与，占整体全运会义工五分之一，成为义工服务中坚力量，形容以实际行动服务国家体育盛事，充分展现公务员热心服务社会和勇于担当的精神。

「十五五」规划对公务员团队工作具指导作用

今年是国家「十五五」规划开局之年。杨何蓓茵表示，「十五五」规划为国家和香港未来五年定下发展蓝图，对公务员团队工作有直接指导作用。特区政府将会编制对接「十五五」规划的相关规划。她期望全体公务员主动了解「十五五」规划重要内容，积极思考如何结合自身工作，为香港对接国家规划作出贡献，让香港更好融入和服务国家发展大局。

记者：黄子龙

摄影：叶伟豪