两会2026｜陈帆 : 看到「十五五」规划内容 对港未来充满信心 沈豪杰对北都发展充满期望

政情
更新时间：15:46 2026-03-12 HKT
发布时间：15:46 2026-03-12 HKT

十四届全国人大四次会议今午（12日）在北京人民大会堂闭幕，多名港区人大代表均称，因应「十五五」规划的出台，对香港未来充满信心，对北部都会区发展充满期望。

港区人大代表陈帆表示，今年议程非常丰富，每晚都要做好准备才能掌握内容，今天能表决审议各项议程，感到如释重负，看到「十五五」规划的内容，更对香港未来充满希望，希望香港继续努力做得更好。

港区人大代表陈帆（右）。郭咏欣摄
港区人大代表陈帆（右）。郭咏欣摄
港区人大代表冼汉迪（右）。郭咏欣摄
港区人大代表冼汉迪（右）。郭咏欣摄
港区人大代表沈豪杰。郭咏欣摄
港区人大代表沈豪杰。郭咏欣摄

港区人大代表冼汉迪表示，「十五五」规划谈及很多科创未来，给予香港自身「5年规划」一个蓝图，相信将来人工智能、未来科技等都会大有所为，一样对香港未来充满信心。

港区人大代表沈豪杰指国家首次将北部都会区，以及深港西部铁路，都纳入「十五五」规划当中，自己作为元朗区居民，感到十分兴奋，他对未来香港发展充满信心，对北都发展更是充满期望。

记者：郭咏欣 北京报道

