两会2026︱凌友诗 : 行政主导最重要是效率 倡特区政府仿效人大代表开会「速度」吸纳民意

政情
更新时间：08:10 2026-03-12 HKT
发布时间：08:10 2026-03-12 HKT

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥在两会期间提出，行政主导不是行政长官一个人的事，而是整个社会的共同责任。新任全国港澳研究会副会长凌友诗表示，行政主导最重要是效率，认为落实爱国者治港后，特区政府近年工作非常有成效，「再给我们十年，香港不得了，必会成为国家的珍珠」。她认为市民可以给予政府意见，由政府主导推行政策，就是市民对行政主导的责任，又指特区政府咨询架构效率不足，应仿效人大代表开会的「速度」去吸纳民意。

行政主导是一个体制框架  要思考如何去用好它

她认为香港过往浪费了约25年时间原地踏步，自设立《港区国安法》后，香港恢复了全球竞争力、世界集资第一，世界的排名不断有好成绩，这正是行政主导带出来的效率。而国家不只要求香港坚持，更要完善行政主导，她解释是政府在施政时，要做的咨询程序、针对市民的考虑等，形容行政主导是一个体制框架，要思考如何去用好它，而非急速地推出令市民难以执行的一些决策。

凌友诗认为行政主导是一个体制框架,要思考如何去用好它,而非急速地推出令市民难以执行的一些决策。
凌友诗认为行政主导是一个体制框架，要思考如何去用好它，而非急速地推出令市民难以执行的一些决策。
凌友诗举例在两会期间,若下午开会审议议案,当局翌日已可发简报总结各代表发言内容,又或发信感谢称正考虑将代表的建议纳入内容等,这正是国家的进步。
凌友诗举例在两会期间，若下午开会审议议案，当局翌日已可发简报总结各代表发言内容，又或发信感谢称正考虑将代表的建议纳入内容等，这正是国家的进步。

她更举例，在两会期间若下午开会审议议案，有关当局翌日已发简报总结各代表的发言内容，重要事项会再与代表联络，又或发信感谢称正考虑将代表的建议纳入内容等，这正是国家的进步。她认为这种速度、接纳由下而上的意见，以支援政府，再由政府担当一个主导的角色，正是行政主导要做的事。

香港有很多咨询架构，她指自己曾出任公职，但很多时讨论完一件事，就没有延续，委员又没有撰写建议的机制，有些连会议纪录都没有完全纪录所有委员的发言等，认为当局必须完善这个机制，令到好的意见可充分反映出来，并将基层治理扣上去，更好地收集民意，让市民参与行政主导的工作。

记者：郭咏欣 北京报道

