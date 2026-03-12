两会2026︱凌友诗：深信两岸统一不会太遥远

在北京，政府工作报告涉台表述上，对于「台独」分裂势力，由去年的「坚决反对」升级为「坚决打击」。在台湾出生的港区全国人大代表、中国和平统一促进会香港总会常务副会长凌友诗，接受《星岛》访问时称，「打击台独」不是今年才出现，而是延续近年政策表述脉络，且国家正渐进式推动统一，深信两岸统一不会太遥远，现在应从多方面推动台湾岛内的爱国教育，以免统一来得太快，大家还未准备好。

政府工作报告「坚决打击台独」 凌友诗 : 对「台独」份子及国际宣示

凌友诗续解释，国家要在今年政府工作报告写明「坚决打击台独」，除了更明确国家的立场，亦是对岛内「台独」顽固份子、军方一种宣示，「如果台湾军方支援『台独』、帮『台独』打仗，国家就会坚决打击」，同时更是对国际宣示，尤其是美国及日本这些暗中支持「台独」的国家。

「台独」已是强弩之末

她认为目前统一的难题，卡在国际形势之内，台湾领导人赖清德可以苟延残喘，正是藉著美国、日本等地缘政治来生存，而赖本身没有任何「台独」的论述，「完全没有招数」，可以说「台独」已是强弩之末。

报告又提到，深化两岸交流合作和融合发展，共同传承弘扬中华文化，落实台湾同胞享受同等待遇政策。凌友诗称，国家一直给予台湾同胞很多待遇，欢迎他们来读书、经商、就业等，好像妈妈般呵护，现在要落实与国民同等待遇，背后是有很强的法理意义，即国家已视台湾同胞为国民的一份子，不再有特别的区分，可以用到国家的公共资源。

至于如何增进台湾同胞对中华民族的归属感，她认为应替台湾撰写教科书，让学生及市民更了解中国历史及民族史，但很遗憾国民党马英九执政时，没有修改「台独」的课纲，希望日后国民党执政可以有一个契机，让台湾同胞更好去了解祖国的发展。她亦提倡目前可从民间做起，推动不同的读四书五经班、书法班、国画班等，让中华文化在岛内先兴盛起来。

近年不少台湾网红到内地交流后被攻击，凌友诗坦言明白他们的心情，自己都被制裁，这是很伤感的事，但认为大家心里都是有正确的信念，表达出来的都是正确的事，只要他们愿意来内地都表示欢迎。

被问到如何看整个台海局势，她直指美国总统特朗普搞到世界大乱，国际法已近乎瓦解，幸运是国家无论在军事或外交方面已足够强大，相信连美国都不敢轻易来犯。

她相信就算今天国家要武统台湾，美国或周边国家都不敢出兵，亦未必能打嬴国家，但国家是最不希望武统，因为国家最关心是台湾人民的性命财产，是一个爱民的政府，只会渐进式推动大家的连结，推动和平统一。她亦相信借助年底在国内举行的亚太经合组织会议，国民党主席郑丽文很有机会与国家高层官员会面，但要看郑的智慧。



记者：郭咏欣 北京报道