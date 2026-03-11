张国钧向商界及专业界别推广香港专业服务优势 正准备推出《出海成功案例实录》第二版

律政司副司长张国钧今日（11日）出席由英格兰及威尔斯特许会计师协会与太平洋盆地经济理事会合办的圆桌午宴，与一众商界及专业界别就香港的国际商务合作和企业出海协作等重要题目分享交流。

总结多项香港专业服务独特优势

张国钧在会上总结多项香港专业服务的独特优势，包括香港实行普通法，中英双语并行，为企业提供稳定、透明、可预测的营商环境；会计、法律、金融等领域从业员具国际视野，熟悉全球标准，擅长处理复杂跨境事务。

他续指，香港汇聚了不同专业领域的顶尖人才及具影响力的国际专业组织 （如ICAEW与PBEC等），形成一个高效协作的服务生态系统。它们具国际视野、区域网络与市场洞察力，使香港能够为企业提供「一站式」的跨境专业支持，真正做到「将国际标准转化为本地实践」。

张国钧表示，律政司已于去年12月启动由他本人领导的「香港专业服务出海平台」（GoGlobal Platform），并推出首版《香港专业服务助力中国内地企业出海成功案例实录》，协助企业精准对接专业伙伴。他表示，律政司正准备推出《成功案例实录》第二版，并将继续与业界携手，推动政策成果落地，让香港成为企业国际化的可靠伙伴。