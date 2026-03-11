大棋盘︱中东局势紧张 揭港府无派包机原因

美国联同以色列自2月底开始攻打伊朗，中东局势火速升温，多个周边国家受战事波及，区内不少机场停运，大批港人滞留阿联酋杜拜等地。特区政府早前收到大量查询个案，更有人呼吁政府安排专机协助港人返港。不过，据闻政府经过研判后，查询个案其实不少属当地工作、生活的港人，未有回港打算或需求，因此把重点放在与中东航空公司协调，争取机位返港，加上中东航班陆续恢复，目前已有足够运力让有需要人士回港。

入境处接830中东港人查询 逾半安全离开

中东局势动荡，欧洲多国近日纷纷出动包机撤侨，日本、新加坡亦派包机接公民回国，因此亦有意见提出，特区政府应安排包机接载港人。战事开打以来，本港入境处接获约830名身处中东港人查询，数字听起来甚多，但超过一半已安全离开当地，剩余仍在当地的港人之中，也有约200人表明不需要政府提供协助，反映紧急求助个案并不多。

有政府中人表示，有关个案以查询为主，例如了解返港航班恢复情况、政府可提供哪些协助等，而非求助个案，不少港人长期在杜拜工作、生活，判断过后或认为毋须撤离。特区政府虽未有安排包机，但近日持续与阿联酋航空等作出安排，让有特别需要的港人，例如长期病患、孕妇及幼童尽快乘坐直航航班回港，并派人前往杜拜机场提供支援，协助香港市民理顺离境安排，并争取在航空情况许可下，尽快恢复更多回港航班。

政府助有需要人士预留机位

港人目前可自行买机票回港，笔者昨晚浏览阿联酋航空网站，仍可购买到周三打后从杜拜返港的航班，经济舱价钱约6000港元；从多哈返港航班亦已恢复，周三经济舱航班盛惠约7000多元，意味只要想回香港，提前一天仍可买到机票，价格亦稳定，没出现「天价」机票。

据了解，政府曾协助滞留当地老人家和小朋友等一家大小预留机位，虽然市民可在网上自行买机票，但只要有需要，政府亦会提供协助，主要是帮助不熟悉网上购票操作的港人顺利买飞。今次战事，政府驻杜拜办事处亦有角色，例如留守机场协助港人顺利完成登机手续等。

政界：推动航班恢复更方便 毋须劳师动众包机

有政界人士认为，政府推动中东航空公司恢复往来杜拜与香港航班，既方便滞留当地的港人，同时毋须劳师动众、耗费安排包机，形容是更灵活和实际的安排。事实上，中东航空公司更了解最新局势发展，并与当地机场有紧密联系，而在「地头」调动航班亦较为便捷。

熟悉中东的香港总商会咨议会成员林健锋表示，特区政府已尽最大努力「攞机位」，「唔主动争取可能真系唔预畀你」。他说早前收到滞留中东的港商求助，他们近日已悉数安全回港，也有些商界人士仍须在当地工作，无打算返港，加上局势近日稍为缓和，生活、食品、物资未受太大影响，宁愿静观其变。

聂风