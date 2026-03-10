Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

选民登记运动4月底启动 分两阶段进行 选举处拟试行监誓员服务便利市民

政情
更新时间：23:25 2026-03-10 HKT
发布时间：23:25 2026-03-10 HKT

政制及内地事务局及选举事务处今日（10日）向立法会提交文件，提及今年选民登记运动将分两阶段进行。第一阶段为4月下旬至6月2日，期间将呼吁合资格人士登记成为选民，并提醒已登记的选民在有需要时更新其登记资料，以及呼吁收到选举事务处查讯信件的选民尽快回复。此外，选举事务处正考虑在登记运动期间，试行安排监誓员为未能即时提供住址证明的申请人办理所需的法定声明，以提供便利，并在试行后检视成效。

选民登记运动分两阶段进行

文件指出，选民登记运动第二阶段为8月1日至25日，即由发表临时选民登记册及取消登记名单起，至申索及反对期结束为止。期间，选举事务处会提醒选民使用「智方便」平台登入「选民资料网上查阅系统」，或致电热线核实登记资料。处方亦会向被纳入取消登记名单的选民发出提示信，提醒他们回复确认，以保留其选民身分。

选民登记运动将分两阶段进行。选举事务处网站图片
选民登记运动将分两阶段进行。选举事务处网站图片

多管齐下鼓励和协助登记选民

文件提到，当局会继续以多元化方式宣传推广选民登记的讯息，呼吁市民登记成为选民或更新资料。相关措施包括将入境事务处辖下人事登记处及居留权组设立登记柜枱的做法恒常化，以鼓励和协助前往申领身分证的市民（例如刚年满18岁及刚取得永久性居民资格的人士）登记为选民。

文件续指，当局会持续与专上院校及中学合作，在校园宣传选民登记讯息，并与不同政策局协作，举行以年轻人为目标的宣传活动。同时，当局会继续与相关部门合作，联系支援新来港人士及按「专才／优才计划」来港人士的组织，协助宣传并呼吁其组织成员在取得永久居民身分后登记成为选民。

记者：黄子龙

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
6小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
10小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
6小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
11小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
9小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT