两会2026︱陈曼琪支持两高报告：为实现「十五五」规划良好开局提供有力法治支撑

十四届全国人大四次会议正于北京召开，最高人民法院和最高人民检察院同日发表工作报告。港区全国人大代表、立法会议员陈曼琪表示，完全赞同并全力支持两个工作报告。她表示，两个报告以高质量司法服务和检察工作，为实现「十五五」规划良好开局提供有力法治支撑，并让香港发挥国际法律及争议解决服务枢纽优势，助力国家强化涉外法治建设、服务高水平对外开放。和粤港澳大湾区规则衔接。

陈曼琪：感谢报告重视自己建议

陈曼琪指，两个报告对其去年提出的建议给予高度重视并积极回应和落实。在最高人民法院工作报告中，她去年提出关于发挥大湾区律师作用、逐步扩大「港资港法」及「港资港仲裁」适用范围、推动涉外法治人工智能大模型及人才培育的建议得到体现，主要反映在报告第13页、第23页等内容。在最高人民检察院工作报告中，陈曼琪去年提出「加强涉外法治工作」的建议亦得到重视，主要体现在报告第8页、第20页等，推进涉外法治人才培养机制、培训体系和国际交流合作。她对此表示衷心感谢。

民生方面，在跨境养老领域上，陈曼琪建议以粤港澳大湾区为先行示范区，研究建设跨境养老法治示范区，依托一站式智慧养老服务平台，探索意定监护与养老信托深度衔接、完善跨境继承与遗产管理机制、便利化跨境互认与执行安排，探索内地承认执行香港持久授权书，港人内地物业扺押释放年金等，进一步保障港澳台同胞内地养老权益。

最高人民法院院长张军发表工作报告。

最高人民检察院检察长应勇向大会作最高人民检察院工作报告。刘骏轩摄

倡打造河套新型经济国际仲裁中心

在持续优化法治营商环境和深入推进国际商事纠纷解决机制建设，助力国家涉外法治建设，陈曼琪建议打造河套合作区新型经济国际仲裁中心；扩大「港资港法港仲裁」适用范围至河套深圳园区的外资企业，深化香港优势；支持内地仲裁机构在港设立分支机构，汇聚高端仲裁、调解人才，共建粤港澳大湾区国际商事争议解决优选地；建议两地协商解决跨境平衡诉讼及仲裁的问题。

在渉外法律人才培养方面，陈曼琪建议发挥香港国际法律人才培训学院作用，支持香港建设多法系复合型人才基地，加强内地与香港贯通培训机制，联合开展课题调研、人工智能专题培训、前沿法域研究及国际交流，为国家培养具国际视野的高质量涉外法治人才队伍，并培养更多国际法治人才加入国际法律机构，提升国家在国际法治环境中的话语权。

陈曼琪指，香港在国家高水平对外开放和涉外法治建设中独具价值。在「十五五」规划及香港首个五年计划，香港继续提升和巩固香港国际法律和争议解决服务枢纽至为重要。