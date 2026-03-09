两会2026︱央视春晚设香港分会场？甄子丹支持：对演艺界及市民都是好事
有人大代表建议春晚设立香港分会场，正在北京参加全国两会的港区全国政协委员甄子丹表示支持，形容春晚是每年最多人看的节目，若香港可以参与，对演艺界及香港市民都是好事。至于届时会否出席活动，他指当然希望可出一分力，但要看档期能否配合，有时间一定会参与。
利用电影传播优秀中华文化
被问到香港如何对接好「十五五」规划，他指作为电影人，应努力扩张平台在世界上影响力，例如利用电影传播优秀的中华文化，「让全世界都看到我们」。他又称，要利用很多不同的国家政策，继续发展多元化的创作思维，坦言过去有很多好作品，但目前各行业经营都不容易，观众对每个电影作品都会有所期望，作为电影人必须将电影拍得好，才会有市场，「有市场就会有观众钟意」。
记者：郭咏欣 北京报道
