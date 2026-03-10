大棋盘︱香港油价「世一」贵 政府可介入？议员：足足是台湾4倍价 太离谱

受中东局势影响，国际油价急升，本港昨日特级无铅汽油价格已高达每公升32.39元，柴油亦升穿30元，汽车会预料本周后期油公司库存用尽后，可能仍有一波升浪。本港油价向来贵绝全球，导致不少传统油车车主「转会」电动车，但新一份《预算案》宣布取消电动私家车「一换一」计划，被质疑不利电动车普及化步伐，惟近期油价大升，又反过来重新刺激电动车销量。

买车容易养车难，入油、停车场费向来是油车车主的最大成本。本港油价「世一」贵，长年抛离其他国家或地区，无论外围油价升跌，本地价格都「稳如泰山」，各大油公司也经常出现同升同跌、加快减慢的情况，坊间质疑是否合谋定价。竞委会2017年发表市场研究报告，奈何找不出证据；政府2020年委托消委会推出「油价资讯通」网上平台，协助市民格价，但油价偏高仍是尖锐问题。

相关新闻：油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困

议员：香港与台湾「同价」 「但人哋台币，你就港元」

对于加快减慢批评，油公司解释口径不外乎两种，其一是香港没有炼油厂，本地出售的车用燃油全是进口成品油而非原油；其二是汽油进口价只是定价的其中一个因素，其他运作成本包括油站用地投标价、运输等都会影响定价。不过到底各项开支分别占油公司营运成本多少，属于「商业机密」，外界无从得知。

立法会议员何敬康指，香港油价长年贵得不合理，举例在台湾，98辛烷值汽油价格昨日每公升约32元，「大家『98油』都三十几蚊，不过人哋是台币，你是港元，换言之香港油价足足是台湾的4倍」，情况夸张。加上香港市场无提供92、95辛烷值汽油，消费者选择不足，基本上是「被逼挨贵油」。他预告稍后在财委会特别会议上，追问更多与燃油车市场相关数据。

有熟悉行情人士指，现时新车主大多倾向购入电动车，而由油车「转会」电动车的人士，「十个有八个主因都是油价贵」，预期对车用燃油的需求会持续减少。有建制人士甚至质疑，电动车「一换一」税务优惠取消，与油公司背后「发功」可能有间接关系。

该人分析，油商投地价格本身就高，「亿亿声咁去」，但电动车普及化步伐影响了油公司生意，触动既得利益，「油公司定价一向进取，按逻辑推断，电动车普及会挤走市场上的燃油车，油公司生意会越来越少，他们一定要趁这十多年时间『赚多一浸』。即使之后国际油价回落，本港油价会继续偏高。」

面对世一油价，政府又能否出手？其实今次油价飙升，主因是外界预期中东战事可能维持一段长时间，据知，特区政府正密切监察情况，会持续评估油价上升的影响范围，包括通胀等因素。

电动车代理：过去周末生意增一倍

中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量则指，若政府介入，其中一种模式是类似两电的专营权，利润规定在管制范围，资讯必须公开；或参考内地以立法方式介入市场，规限油价在某个范围。但必须注意的是，本港电动车越趋普及，有否需要此时特地立法处理车用燃油市场，要平衡各种因素考虑。

他又指，油公司并非上市公司或公营机构，有权不公开财务资料，而油公司市场生态欠缺竞争，资讯不透明，自然易引起市民负面观感。

政府公布取消「一换一」后，买家赶尾班车入市，面对油价再攀升，即使欠缺税务诱因，驾驶者要摆脱「油魔」，换电动车似乎是最好选择。电动车代理黄毅力表示，刚过去的周末车展，单日卖出约100辆电动车，生意较平常周末增一倍，油价是重要考虑因素：「有买家本身无谂住换电车，见油价越嚟越贵，又唔知打仗打几耐，都开始㓥自己车做一换一。」