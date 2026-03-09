Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱林建岳：中东局势升温对港短期影响不大 需未雨绸缪应对变局

政情
更新时间：12:43 2026-03-09 HKT
发布时间：12:43 2026-03-09 HKT

中东局势剧烈升温。全国政协常委、旅发局主席林建岳在北京表示，相信短期内中东市场影响不大，但长远而言，市场每天都在变化，香港仍要未雨绸缪，应对世界大转局，又认为香港有很多不同盛事、活动等，且是比较安全的地方，相信旅客仍会选择来访港。

他续称，今年1月访港较去年同期有所上升，明显带动香港零售、酒店、食肆等畅旺，希望之后会吸引到更多旅客来港消费，带动香港经济。

记者：郭咏欣 北京报道

全国政协常委、旅发局主席林建岳。郭咏欣摄
全国政协常委、旅发局主席林建岳。郭咏欣摄

