两会2026︱赵乐际：今年将制定反跨境腐败法 梁美芬料特区政府会在立法和执法精准对接
更新时间：12:42 2026-03-09 HKT
发布时间：12:42 2026-03-09 HKT
在北京，十四届全国人大四次会议今早（9日）举行第二次全体会议，其中全国人大委员长赵乐际汇报全国人大常务委员会的工作，提到今年将会制定反跨境腐败法。港区全国人大代表梁美芬表示，反贪腐是共同目标、是很正确的大方向，始终现在很多金融资产、投资在港澳及外国，认为香港要承担角色，融入及服务国家发展大局，相信未来特区政府的5年规划等，在立法和执法上会有精准对接。
梁美芬：报告充分体现国家领导层要全面依法治国
至于最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告，梁美芬表示，两份报告充分体现国家领导层要全面依法治国，当中很大篇幅分别提到要服务大国外交，两院都看出其国际责任，以维持国际公平及正义的角色。
她亦称，国家在知识产权、环境保护等方面，有很多判例已获国际引用，发挥引领的角色，而国家很大力度打击跨境犯罪，以及国家已表明在发展金融同时，亦要确保金融安全，相信涉港澳台部分一定会加强。
记者：郭咏欣 北京报道
摄影：刘骏轩 北京报道
