胡定旭率潮属社团考察汕头、揭阳等地 盼推动交流合作

3月7日上午，汕头市委书记温湛滨在市委迎宾厅会见由香港潮属社团总会主席胡定旭率领的访问团一行，双方在座谈交流中畅叙桑梓情谊，并就深化汕港两地交流合作、赋能高质量发展等进行交流。市领导邱奕辉、蔡永明参加会见。

温湛滨代表市委、市政府和全市人民向访问团表示诚挚欢迎。他指出，春节假期汕头文旅热度飙升、人气火爆，展现了汕头深厚的文化底蕴和蓬勃向上的发展势头，汕头正坚持「工业立市、产业强市」发展思路，以贸促工、以工兴贸、工商并举，推动产业链条加速壮大、交通区位持续优化、「侨」的文章出新出彩、城乡面貌蝶变焕新，高质量发展迈出坚实步伐。他希望香港潮属社团总会一如既往地关心支持家乡改革发展，带动更多潮人潮商返乡考察，将更多先进经验、创新资源和产业项目带到汕头，共同拓展汕港合作新空间。

胡定旭感谢市委、市政府对香港潮属社团总会的关心支持和热情接待，并介绍总会近年来在弘扬潮汕文化、服务社团乡亲、促进两地交流等方面的积极成效，以及将于6月份举办的第五届香港潮州节筹备情况。他表示，汕头资源禀赋得天独厚、城市建设日新月异、产业发展欣欣向荣，广大潮籍乡亲倍感振奋，对家乡发展前景充满信心。香港潮属社团总会将发扬优良传统、当好桥梁纽带，积极弘扬潮汕优秀传统文化，讲好汕头故事、潮人故事，助推汕港两地交流合作再上新台阶。

揭阳市长曲晓杰：盼组织更多乡亲和企业家回乡考察

同日下午，揭阳市委副书记、市长曲晓杰会见了以胡定旭为团长的香港潮属社团总会新一届会董会。

曲晓杰对潮属社团总会长期以来积极支持揭阳经济社会发展、致力推动揭港合作表示感谢。他说，揭阳与香港地缘相近、人缘相亲，经贸往来密切，合作空间广阔。希望香港潮属社团总会继续发挥桥梁纽带作用，进一步凝聚乡情、汇聚力量，组织更多乡亲和企业家回乡考察交流，投资兴业，特别是在科技创新、文化旅游、青年交流等。

胡定旭感谢揭阳对潮属社团总会的大力支持，此次来访，深切感受到揭阳蓬勃的发展活力和优美的城乡面貌，倍感振奋和自豪。总会将一如既往地秉承爱国爱港爱乡宗旨，积极宣传推介揭阳，组织引导更多香港企业、青年人才和海内外潮籍乡亲关注揭阳、支持揭阳、投资揭阳，推动两地交流合作向更深层次、更宽领域发展。