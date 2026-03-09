大棋盘︱「行政主导」市民有责 塑新政治生态

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥先后会见港区全国政协及人大代表，强调行政主导不是行政长官一个人的事，而是「特区政府、市民及社会各界的共同责任」，又指立法会对行政主导的实践、探索及研究空间「还很大」。中央对行政主导重视程度明显提升，不止三权机关，不同界别甚至普罗市民对行政主导都有「责任」，但究竟如何实践、推动市民参与，并非简单任务。

「行政主导」进一步升格

港澳办主任夏宝龙今年1月在研讨会表示，要坚持和完善行政主导，不断提升特区治理效能，行政、立法和司法机关「同唱一台戏」，也有赖社会各界「支持和努力」。丁薛祥今次讲话进一步提升层次，形容行政主导是社会和市民的「共同责任」。

中央盼深化行政主导 塑新管治生态

有资深政协直言，一般市民没有公权力，要支持行政主导，能做的相当有限，认为领导人的意思是「支持政府就是参与」，不要像以往「郁啲就反对」，而是对政府和制度本身有信心。该政协指出，内地的管治思维与香港截然不同，前者期望市民易地而处，多了解、支持政府的立场，讲求「信政府」，但香港长年以来的政治生态恰恰相反，仿佛「有反对才是参与」，相信香港日后会继续扭转这种风气。

至于政府是否应更好搜集民意，该政协指，市民可照常表达意见，但不应反政府，要多理解政策的出发点。近年重大政策咨询期缩短，立法会亦甚少召开公听会，该人指新时代强调提升治理效能，相信从当局角度，咨询立法会已足够。

亦有议员认为，领导人期望立法会就行政主导产出更多符合香港实际及中央要求的成果，这是期望立会在理论研究层面多做工夫，告诉社会如何发挥行政主导最大效果，塑造一种新管治生态。他认为立法会「配合」有余，在汇聚民意上可进一步加强。

不过面对民生急难愁盼或政策不足，实际上不时要公开引起关注，政府才加以重视，例如巴士安全带法例、「撞车碰瓷党」等，皆是有市民投诉甚至身受其害，经过一轮发酵，才有后续跟进。立法会要摸索出一条新路向，在建设性批评与维护政府依法施政之间取得平衡，并不容易。

全国港澳研究会顾问谭耀宗指，特首是行政主导的第一责任人，但不代表立法机关、普罗市民可以毫无责任「干等」，相信丁薛祥真正意思是政府施政需要社会支持配合，但亦不可独断独行，吸纳意见可让事情相得益彰。在过程中，立法会、商界和大众等持份者要形成氛围，即使批评都是为了「共同做好件事」，这才是中央需要的行政主导，丁薛祥正希望大家探讨具体做法。

谭耀宗同意，行政主导要畅顺实行，政府也有责任放下身段，多听取民意代表的意见；议员表达意见时也要好好拿捏，思考问题是否普遍性，及值得公开提出引起关注。

立法会议员兼全国政协吴杰庄认为，「共同责任」是指议员要在力所能及之下，提出可行方案；社会大众的角色，就在于踊跃表达建设性意见，参与公共讨论，让政府更准确掌握社会脉搏，「整个社会都是当家作主。」另一议员何敬康指，议员既要协助解说政策，亦要做到下情上报，又提到有人听见行政主导四字，就视之为「行政大晒」，这绝对是误读。

有商界背景的政协委员笑言，市民支持行政主导除了在口头上，也可以有实际行动，举例政府就北都建设发债，市民积极认购也是体现「责任」的一种，当然人人能力或意愿不同，不能强求。

聂风