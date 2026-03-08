Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩周末体验连串盛事 赞香港3月精彩纷呈︱Kelly Online

政情
更新时间：18:35 2026-03-08 HKT
发布时间：18:35 2026-03-08 HKT

文化体育及旅游局局长罗淑佩在刚过去的周末亲身参与多项本地文化及体育盛事，包括香港艺术节的音乐会与芭蕾舞表演，以及LIV Golf赛事。她赞扬各项活动水平顶尖，并预告将有更多大型活动登场。

一连两晚观赏艺术节顶尖演出

罗淑佩于刚过去的周末，一连两晚到香港文化中心观赏香港艺术节的演出。她首先观看了由Sir John Eliot Gardiner指挥的莫扎特安魂曲和C小调弥撒曲音乐会，并赞扬在年届八旬的Sir John带领下，整个演出在技巧和感染力上均属顶尖水平。作为诗班女高音的她，亦特别赞叹两位女高音对弥撒曲的演绎举重若轻，歌声优美。

昨晚，罗淑佩观赏了由世界知名舞蹈家Roberto Bolle主演的芭蕾舞剧《Caravaggio》。她形容舞者舞艺超群，其身型更展示了艺术家对完美的追求，并称赞舞剧能紧紧抓住观众情绪，完场时获得全场掌声。

LIV Golf成功吸引旅客 预告更多盛事

罗淑佩今午则到访粉岭高球场，参观LIV Golf赛事。她形容现场气氛如同嘉年华，吸引大批球迷及家庭访客。据悉，为期四天的赛事共带来14,000名旅客，他们均对球场及香港留下美好印象，并表示期望明年2月再来。

罗淑佩表示，3月的多项大型盛事成功打响头炮，接下来将有香港打吡、Art Basel、Art Central及香港国际七人榄球赛等活动陆续举行，期待在不同场地与市民见面。

图片来源：罗淑佩fb

