两会2026︱施荣怀：牢牢把握「十五五」机遇 筑牢香港与国家共兴基石

政情
更新时间：17:26 2026-03-08 HKT
发布时间：17:26 2026-03-08 HKT

全国政协十四届四次会议今午（8日）举行第三次全体会议，全国政协常委施荣怀发言时指，香港应牢牢把握「十五五」机遇，深度融入和服务国家发展大局，并以北部都会区为核心，推动创科及强化国际金融中心功能，筑牢香港与国家共兴的基石。他形容，此举既是「爱国者治港」的必然要求，亦是推动香港高质量发展的必由之路。

以北都为核心 对接大湾区

施荣怀认为，香港的独特优势与国家发展需求高度契合，正迎来历史机遇。他建议香港把握「十五五」机遇，以北部都会区为核心，对接大湾区国际科创中心，聚焦人工智能、生物医药等前沿领域，并争取国家支持设立更多国家级科研平台，打造创新资源「强磁场」。

他亦建议强化国际金融中心功能，发展离岸人民币及绿色金融；并依托普通法优势，建立「一带一路」法律服务联盟，为内地企业「走出去」筑牢安全屏障。此外，香港应加快港深西部铁路等基建联通，推进民生事项「跨境通办」，并搭建青年创业孵化基地，让青年成为区域发展的「生力军」。

施荣怀又指，香港应持续加强国家安全与国民教育，发挥爱国爱港社团作用，组建跨领域专业服务联盟，精准对接国家战略。

