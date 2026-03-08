两会每日精华︱王毅指中美高层交往应排除不必要干扰 谈伊朗局势：拳头硬不等于道理硬

全国人大会议今日（8日）上午举行外交主题新闻发布会，也是本次两会的「重头戏」之一。中共中央政治局委员、外交部长王毅在大约一个半小时内，回答了21名中外记者的提问。

月底「习特会」成焦点

美国白宫官员早前透露，总统特朗普将于3月31日至4月2日访华，但中方至今未证实，近期美国同以色列空袭伊朗，令中东局势升级，外界关注事件会否影响国家主席习近平与特朗普的会晤。

王毅表示，元首外交是中国外交的定盘星，中美高层交往议程已经摆在桌面上，现在需要做的是，双方为此做好准备，营造适宜的环境，排除不必要的干扰。他强调，中方的态度始终是积极的，关键是美方也要相向而行，只要双方以诚相待，以信相交，就能不断拉长合作的清单。

对于伊朗局势，王毅说，拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则，民众不能成为战争的无辜牺牲品。策划颜色革命、搞政权更迭，不得人心。他再次呼吁立即停止军事行动，避免战火蔓延。

王毅：台湾事务是中国内政 日本没有资格插手

去年11月，日本首相高市早苗在国会发表「台湾有事」论，导致中日关系恶化。王毅说，两国关系走向，取决于日方的选择，强调台湾事务是中国的内政，日本没有资格插手。

被问到两岸统一时间表，王毅说，解决台湾问题，实现祖国完全统一的历史进程不可阻挡。顺之者昌，逆之者亡。任何在国际上制造「两个中国」「一中一台」的图谋都注定失败。

记者：郭咏欣 北京报道