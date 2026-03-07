两会2026︱商务部长助理袁晓明：深化CEPA开放 支持横琴粤澳深合区建设

全国两会正在北京举行，澳门人大代表团今日（7日）举行全体会议，商务部党组成员、部长助理袁晓明表示将支持横琴粤澳深合区建设、支持澳门中葡平台建设，并透过CEPA扩大开放，以深化内地与澳门的经贸合作。

袁晓明 : 重点做好3方面工作 包括支持横琴粤澳深合区建设等

袁晓明表示，商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，支持澳门在融入和服务国家发展大局中实现自身更好发展，持续深化内地与澳门经贸交流合作。下一步，将认真落实「十五五」规划建议关于促进澳门长期繁荣稳定的要求，重点做好3方面工作，分别是支持横琴粤澳深合区建设、支持澳门中葡平台建设和通过 CEPA进一步扩大对澳门开放。

袁晓明表示，商务部将进一步提高包括横琴在内的粤港澳大湾区服务贸易自由化水平，同时聚焦深合区建设，支持横琴面向澳门实施更多深化改革和扩大开放的创新举措。他又指，在「十五五」时期，商务部将更好发挥澳门对外开放的桥头堡作用，持续推动CEPA优化升级，助力澳门经济适度多元发展。

今年不单单是国家「十五五」规划开局之年，亦是澳门特区「三五」开局之年。被问及澳门如何更好对接国家「十五五」规划、发挥澳门特色作用。澳区全国人大代表萧志伟表示澳门在中央政府支持下，成功克服疫情冲击，经济社会发展取得丰硕成果。他指出，澳门经济复苏，2025年澳门本地生产总值（GDP）恢复至4,180亿澳元，恢复至疫情前九成水平；人均GDP达到64.7万澳门元。按购买力平价计算，澳门位列全球最富裕地区的第八位；财政储备超过6,630亿澳门元，创下历史新高。他更指，澳门2025年入境旅客数量显著回升，超过4,000万。

他建议加快「澳琴」（澳门与横琴）之间的联动，加快横琴深度合作区建设，以「新思维」落实「澳门+横琴」的新定位，加强规则对接和机制衔接，完善「分线管理」政策，推动琴澳民生一体化，回应澳门居民的期盼。他亦建议加快建设国际高端人才聚集的高地，利用「一国两制」的优势，为国家吸引和集聚国际人才。

澳区全国人大代表陈虹表示，澳门「一基地」建设正稳步推进，在促进国际人文交流及提升文化影响力上成果渐显，澳门作为中西文明交流互鉴重要窗口的角色正逐步浮现。

科学谋划发展方向 完善顶层设计

陈虹续指，去年发表的施政报告进一步提出推动文化基地建设、促进文明交流互鉴的施政方向，并强调将拓展中葡平台功能，积极助力「一带一路」建设，显示政府在整体规划层面的工作已到位。

陈虹提到，澳门特区政府自2025年起，与国家文化和旅游部建立合作机制，经常参与「欢乐春节」品牌活动及丝绸之路城市联盟等国家级旅游项目，有效提升澳门文化的传播能力。同年澳门获评为「东亚文化之都」，并借此举办系列活动，全方位展示其以中华文化为主轴、多元文化并存的独特魅力。政府亦支持本地葡、英文媒体到内地参访，并资助葡语及巴西籍人士翻译中国经典作品，为世界了解澳门、认识中国搭建沟通桥梁。

陈虹又指，澳门于2025年首次成功举办「文明互鉴」国际论坛，向世界展示中华文明与澳门文化价值，并计划于今年继续将其打造成为重点品牌活动。