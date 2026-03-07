两会2026｜陈曼琪指行政、立法、司法机关需「同唱一台戏」 倡立会推行「立法前评估+实效追踪」机制

主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席今日(7日)出席港区全国人大代表团审议。

港区全国人大代表、立法会议员陈曼琪女士在会上发言，强调香港必须切实履行维护国家安全的责任，以保障香港实现良政善治，并提出成立「国家安全与发展统筹委员会」、在河套区建立「粤港澳数据合规与流转中心」等。

陈曼琪先指出，国家主席习近平主席曾指出，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。她认为国安法的制订实施与选举制度的完善，体现中央对香港的鼎力支持，亦为香港从由乱到治走向由治及兴提供坚实保障。

递交香港国安法建议 深感中央坚守「一国两制」决心

她回顾香港回归以来的经历，指出国家安全始终是香港繁荣稳定的前提和基础。经历2014年非法「占中」和2019年「修例风波」后，「一国两制」下维护政权安全至为重要。她说作为2014年非法「占中」期间执行禁制令的律师、2020年向全国人大递交订立香港国安法建议的人大代表，以及2024年参与审议及通过基本法第23条本地立法的立法会议员，她有幸见证并参与这一历史进程，感受到中央维护国家主权、安全、发展利益，坚守「一国两制」的坚定决心，以及对香港同胞的真切关怀。

陈曼琪指出，2026年2月香港首宗「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」案件的判决，法庭判处黎智英监禁20年，已向世界宣示危害国家安全必受法律惩处的严正立场。她认为，香港如今走向由治及兴，良政善治深得人心，这正是国家安全得到有力维护的成果。

为进一步巩固「一国两制」下维护政权安全，确保特区管治权牢牢掌握在爱国者手中，陈曼琪建议特区政府整合现有架构，成立「国家安全与发展统筹委员会」，由行政长官统筹政策局，衔接并落实国家安全与发展规划。

她同时强调，行政、立法、司法机关需要「同唱一台戏」。立法会应推行「立法前评估+实效追踪」机制，制度化地在法案提交前与政府沟通，并在法案通过后跟进执行情况。司法机关则应深化国安法例培训，确保裁判在符合普通法原则的同时，不偏离维护国家安全的初心。

今年提交五项代表建议

陈曼琪最后提到今年提交了五项代表建议，包括在河套深港科技创新合作区：

建立「粤港澳数据合规与流转中心」，推动科研数据跨境有序流动，将香港打造为国家生物数据安全的「守门人」。 设立「大湾区黄金仓储及交易中心」，推动人民币计价的黄金交易，助力人民币国际化。 打造河套国际仲裁优选地，推动中国仲裁机构「出海」，提升国际法治建设的话语权。

此外，她建议构建粤港澳大湾区一站式妇女发展数字平台，并在平台中专设「湾区家国情」板块，借此发挥家庭家教家风在基层治理中的独特作用，推广中华优秀传统文化及爱国主义教育。

