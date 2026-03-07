陈美宝：运物局对接国家「十五五」规划预备小组日前已召开首次会议 确保「香港五年规划」政策契合到位

运输及物流局局长陈美宝今天(7日)在网志中提到，当香港港口持续面对外围因素带来巨大挑战，包括因地缘政治而不断变化的环球航运贸易格局和来自区内港口的激烈竞争等，香港国际航运中心善用「一国两制」下的制度优势，锚定「全球航运之都」的战略定位。

她又称，国务院总理李强日前发表的「政府工作报告」，阐述了「十五五」发展的重大战略任务，当中亦提及要提升香港依法治理效能，促进香港经济社会发展。运输及物流局已成立对接国家「十五五」规划的预备小组。局方亦召开首次会议，确保首份「香港五年规划」有关运输及物流局的部分能与政策契合到位、不失时机。

绿色领航航运发展 日前完成首次绿色甲醇加注

陈美宝又称，为应对香港港口所面对的挑战，将竭力创造条件提升香港港口的竞争力，包括推动落实一系列措施，为香港港口发展提质提量。香港亦要增加香港海运港口业的整体实力，迎接「十五五」规划的新机遇。

陈美宝日前出席本港首次绿色甲醇加注仪式。陈美宝网志图片

就绿色航运发展而言，运物局在2024年底公布《绿色船用燃料加注行动纲领》。去年，香港进行了110次生物柴油加注和16次液化天然气（LNG）加注，绿色船用燃料加注量超过22万吨。踏入2026年，中电源动集团与中海油（深圳）国际船舶清洁能源有限公司携手合作，在二月底首次在香港水域为「超大型运油轮」（Very Large Crude Carrier, VLCC）加注LNG。

过去一年为香港进行绿色甲醇加注制定工作守则、提供免税优惠等的努力成果渐见。两天前，香港亦完成首次绿色甲醇加注。

财政、设施布局支援 建立自家船队品牌

要扶持绿色船用燃料加注走向「常态」，循财政、设施布局、品牌支援等范畴作出支援。局方推出专为绿色船用燃料船舶而设的港口费用减免措施，为在香港使用、运载及／或加注指定的绿色船用燃料的远洋船提供25%或50%的港口费用减免，为期3年，减免措施将在6月中旬开始推行，预计能吸引超过1,000次相关船舶来港停靠或加注；可用作绿色船用燃料船舶加注的锚地面积由目前约645公顷，增加至约2,877公顷。

运物局将于今年修例，容许双旗船制，紧贴国际航运企业的多元营运模式。同时亦会推出为期3年的绿色船舶注册优惠计划，为使用绿色船用燃料的香港注册船舶每年提供6万港元的奖励。估计在优惠计划实行的3年间，将吸引约100艘绿色船舶在香港注册，预料至2028/29年度将有约170艘香港注册船舶可受惠于有关计划，有助进一步推广香港船舶注册处的绿色船队品牌，提升香港在国际航运界的竞争力。

空运设施奠基注入新动能

航运业方面，陈美宝指，除了全方位强化香港的航运竞争力，亦不断为航空这经济命脉注入新动能。日前她到香港国际机场见证及参与UPS新枢纽中心的奠基仪式，中心占地两公顷的新建速递货运设施预期在 2028 年竣工，每年可处理近 100 万公吨货物，届时香港国际机场整体货运力将大增至每年900万公吨。

