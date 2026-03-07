两会2026｜ 丁薛祥晤港区人大 贺李慧琼当选立会主席 吁带领立会研究及实践行政主导 产岀更多符合香港及中央要求成果

全国两会正在北京举行，港区人大代表今早（7日）在大会堂召开全体会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。

全体港区人大早上9时在大会堂香港堂开会，今日会议由香港人大代表团团长马逢国主持。港澳办主任夏宝龙、港澳办分管日常工作的副主任徐启方、港澳办副主任周霁、基本法委员会副主任黄玉山亦有出席。

李慧琼：立法会要把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字

港区人大代表、立法会主席李慧琼以「坚定维护行政主导体制，全力支持特区主动对接国家『十五五』规划」为题发表讲话，表示在维护和落实行政主导中，香港立法会扮演著重要角色，应当带头全力支持配合行政长官和特区政府依法施政，把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字，做到支持政府不缺位，监督政府不越位。

港区人大代表今早在大会堂召开全体会议。

丁薛祥首先祝贺李慧琼担任第八届立法会主席，指她责任更重，是数百万香港市民的重托，更是中央政府、全中国人民、14亿中国人民对她的重托。

丁薛祥指李慧琼发言题目极其重要，他理解在新的形势下，国家主席习近平对香港治理，依法治理，良政善治，提出新的要求，也是新的课题。

丁薛祥：立法会在行政主导题目下大有可为

他指，行政主导不仅仅是行政的事，不仅仅是行政长官、香港特区政府的事情，也是立法会、司法、全香港各个阶层、各个派别共同责任，共同任务，各方面都要去加强研究、探索、实践，不断地去总结。特别是立法会在行政主导的题目下面大有可为，实践空间、探索空间、理论研究空间都还很大，希望在第八届立法会期间由李慧琼主席带领立法会很好去探索、研究、实践相关命题，能够产出更多符合香港实际、符合中央要求的实践成果。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：李健威