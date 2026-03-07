Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜ 丁薛祥晤港区人大 贺李慧琼当选立会主席 吁带领立会研究及实践行政主导 产岀更多符合香港及中央要求成果

政情
更新时间：09:29 2026-03-07 HKT
发布时间：09:29 2026-03-07 HKT

全国两会正在北京举行，港区人大代表今早（7日）在大会堂召开全体会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。

全体港区人大早上9时在大会堂香港堂开会，今日会议由香港人大代表团团长马逢国主持。港澳办主任夏宝龙、港澳办分管日常工作的副主任徐启方、港澳办副主任周霁、基本法委员会副主任黄玉山亦有出席。

李慧琼：立法会要把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字

港区人大代表、立法会主席李慧琼以「坚定维护行政主导体制，全力支持特区主动对接国家『十五五』规划」为题发表讲话，表示在维护和落实行政主导中，香港立法会扮演著重要角色，应当带头全力支持配合行政长官和特区政府依法施政，把握好「支持、配合、监督、促进」四个关键字，做到支持政府不缺位，监督政府不越位。

港区人大代表今早在大会堂召开全体会议。
港区人大代表今早在大会堂召开全体会议。

丁薛祥首先祝贺李慧琼担任第八届立法会主席，指她责任更重，是数百万香港市民的重托，更是中央政府、全中国人民、14亿中国人民对她的重托。

丁薛祥指李慧琼发言题目极其重要，他理解在新的形势下，国家主席习近平对香港治理，依法治理，良政善治，提出新的要求，也是新的课题。

丁薛祥：立法会在行政主导题目下大有可为

他指，行政主导不仅仅是行政的事，不仅仅是行政长官、香港特区政府的事情，也是立法会、司法、全香港各个阶层、各个派别共同责任，共同任务，各方面都要去加强研究、探索、实践，不断地去总结。特别是立法会在行政主导的题目下面大有可为，实践空间、探索空间、理论研究空间都还很大，希望在第八届立法会期间由李慧琼主席带领立法会很好去探索、研究、实践相关命题，能够产出更多符合香港实际、符合中央要求的实践成果。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：李健威

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
13小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
12小时前
路透社
伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
3小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
14小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
12小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:39
伊朗局势｜特朗普：除非伊朗无条件投降 否则不会达成任何协议｜持续更新
即时国际
2小时前