两会2026︱三司长：香港会抓紧「十五五」机遇 全速制定首个五年规划

全国两会正于北京举行，总理李强发表政府工作报告，「十五五」规划纲要草案亦将审议。政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波，以及律政司司长林定国今日（6日）相继在社交平台发文，表示将主动精准对接国家规划，为香港带来发展机遇，亦会在行政长官带领下，全速制定香港第一个五年规划。

全速制定香港五年规划

陈国基表示，特区政府将更有担当，主动精准对接国家规划，尤其在教育、科技、人才一体化发展上寻求突破。政府将全速制定香港的第一个五年规划，与国家发展对接。陈国基亦提到，将加速香港国际创科中心建设，并全力高质量建设北部都会区大学城，为香港高质量发展注入新动力。

陈茂波指出，「十五五」规划在「十四五」提出的「八大中心」基础上，进一步支持香港构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心，同时支持香港加快北部都会区建设。他表示，将积极统筹属下各政策局和部门，抓紧落实「十五五」各项工作。

巩固法治及金融中心地位

林定国强调，香港国际化、高水平的良好法治环境是独特优势。他指，「十五五」规划将建议深化香港作为国际法律及解决争议服务中心，律政司专责小组将在咨询后提出更具体建议，目标是善用香港的法治优势，协助和配合国家建构更有利的内外法治环境。