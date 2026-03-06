两会2026｜马逢国 : 冀国家发挥国际影响力缔造和平 吴永嘉倡北都及内地城市共建先进制造业合作园
更新时间：20:07 2026-03-06 HKT
发布时间：20:07 2026-03-06 HKT
发布时间：20:07 2026-03-06 HKT
港区全国人大代表今日( 6日 )召开小组会议，讨论新公布的「十五五」规划纲要草案。港区全国人大代表团团长马逢国表示，自己做过数届人大代表，经历了几个5年规划，看到所有指标基本上都能完成，创造了在经济、社会发展等骄人成就，形容「十四五」规划在疫情下都能完成有关指标，属于现代奇迹。
马逢国冀国家发挥国际影响力 缔造世界和平
他续称，「十五五」规划纲要草案制订了20个指标，若能够完成，5年后国家实力会踏上新台阶，但现今不寻常国际环境，内外都有很多挑战，希望国家在国际间发挥影响力，扮演更积极角色，缔造世界和平。
港区全国人大代表吴永嘉建议和支持在北部都会区，以及大湾区内地城市，共建一个国家级的先进制造业合作园区，令数据、资源、资金和设备等可以在两地跨境流通。
陈勇 : 草案体现中央对香港关怀和支持
港区全国人大代表陈勇就指，草案支持港澳更好融入和服务国家发展大局，体现中央对香港的关怀和支持，亦令香港以自己所长，服务国家所需，分享发展的红利。
记者：郭咏欣、李健威 北京报道
摄影 : 刘骏轩
