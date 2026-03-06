Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜马逢国 : 冀国家发挥国际影响力缔造和平 吴永嘉倡北都及内地城市共建先进制造业合作园

政情
更新时间：20:07 2026-03-06 HKT
发布时间：20:07 2026-03-06 HKT

港区全国人大代表今日( 6日 )召开小组会议，讨论新公布的「十五五」规划纲要草案。港区全国人大代表团团长马逢国表示，自己做过数届人大代表，经历了几个5年规划，看到所有指标基本上都能完成，创造了在经济、社会发展等骄人成就，形容「十四五」规划在疫情下都能完成有关指标，属于现代奇迹。

马逢国冀国家发挥国际影响力  缔造世界和平 

他续称，「十五五」规划纲要草案制订了20个指标，若能够完成，5年后国家实力会踏上新台阶，但现今不寻常国际环境，内外都有很多挑战，希望国家在国际间发挥影响力，扮演更积极角色，缔造世界和平。

马逢国(左四)冀国家发挥国际影响力，缔造世界和平。
马逢国(左四)冀国家发挥国际影响力，缔造世界和平。
吴永嘉建议在北部都会区及大湾区内地城市，共建一个国家级的先进制造业合作园区，令数据、资源、资金和设备等可以在两地跨境流通。
吴永嘉建议在北部都会区及大湾区内地城市，共建一个国家级的先进制造业合作园区，令数据、资源、资金和设备等可以在两地跨境流通。

港区全国人大代表吴永嘉建议和支持在北部都会区，以及大湾区内地城市，共建一个国家级的先进制造业合作园区，令数据、资源、资金和设备等可以在两地跨境流通。

陈勇 : 草案体现中央对香港关怀和支持

港区全国人大代表陈勇就指，草案支持港澳更好融入和服务国家发展大局，体现中央对香港的关怀和支持，亦令香港以自己所长，服务国家所需，分享发展的红利。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影 :  刘骏轩

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
5小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
5小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
22小时前
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
即时国际
3小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
01:44
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
突发
2小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT