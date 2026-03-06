两会2026｜黄坤明：建设粤港澳大湾区是广东改革深化大机遇 覃伟中 : 将深化与港澳合作

全国两会正于北京举行，广东省代表团（6日）举行全体会议。广东省委书记黄坤明指，建设粤港澳大湾区是广东深化改革的「大机遇」，深圳市市长覃伟中则表示，将更大力度深化与港澳紧密务实合作。

黄坤明：香港去年经济总量突破3万亿

广东省委书记黄坤明在会上，将广东的发展策略归纳为四大方面，包括筑牢产业和科技「两大基石」，用好改革开放和群众路线「两大法宝」，开拓县域经济和海洋经济「两大空间」，以及激活各类企业和各类人才「两大主体」。

黄坤明指出，改革开放是广东发展走在前列的基因密码，应用好「改革开放」持续深化粤港澳大湾区建设，形容建设大湾区是广东深化改革的「大机遇、大文章」。他续指，香港去年经济总量突破3万亿，而全国六座经济总量达3万亿的城市中，大湾区占一半，分别是广州、深圳和香港。

覃伟中：深圳将扛起粤港澳大湾区核心引擎责任

深圳市市长覃伟中表示，去年国家主席习近平公布，今年将在深圳举办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，强调深圳将扎实推进产业与科技，并乘举办APEC会议之势，全面深化改革、扩大开放。

覃伟中强调，深圳将扛起粤港澳大湾区核心引擎的责任，加快建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。他表示，当局将更大力度深化与港澳的紧密务实合作，高水平建设前海、河套等重大合作平台。

被问及广东省将如何引领粤港澳大湾区发展，广东省常务副省长张虎提出未来四大重点强化方向，为实现「世界一流湾区」目标。张虎指出，大湾区建设已在经济、科技、交通及融合发展上取得显著成就，形容近年大湾区建设已迈上「新台阶」。

张虎 : 广东将循四大方向 推动大湾区迈向更高水平

张虎提出广东将循四大方向，推动大湾区迈向更高水平，包括强化产业科技，协同港澳进行技术研发，建设国际科技创新中心；强化全方位互联互通，深化「硬联通」，如轨道、交通等，及「软联通」如规则衔接等，并拓展教育、医疗等民生领域合作，促进「心联通」；强化重大合作平台建设，发挥横琴、前海、南沙、河套四大平台作用；强化内地九市协同发展：完善珠江口东西两岸交通网络，打造「30分钟生活圈」，并推广「总部+基地」的产业协同模式。

