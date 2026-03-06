两会2026｜陈曼琪倡打造河套区新型经济国际仲裁中心 推动中国信保与香港信保局建立联合平台等

十四届全国人大四次会议正于北京召开，国务院总理李强发表《政府工作报告》，并提请人大审查第十五个「五年规划」（十五五）纲要草案。港区全国人大代表陈曼琪表示，完全支持「十五五」规划纲要草案。十五五规划坚定高质量发展信心，是一份务实的行动纲领。

充分体现国家对香港转化优势为战略动能

她指出，十五五规划强调深化粤港澳大湾区建设，亦在第十七篇专章、专节提到港澳的规划建议，充分体现国家对香港转化优势为战略动能。

为巩固提升香港国际金融中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽，陈曼琪建议在河套合作区建立「大湾区黄金仓储及交易中心」，强化国家黄金储备及人民币国际化，实现香港与上海、深圳金融中心在贵金属领域的错位发展、优势互补，发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势。

支持香港培育高质量涉外法治人才 打造河套区新型经济国际仲裁中心

为深化国际法律及解决议服务中心、加快北部都会区建设，她在递交建议中提出：支持香港培育高质量涉外法治人才、打造河套合作区新型经济国际仲裁中心、构建中国国际仲裁的出海方案、深化「港资港法」、「港资港仲裁」、完善大湾区律师制度等，发挥香港普通法优势，助力国家高水平对外开放与加快涉外法治建设。

推动中国信保与香港出口信用保险局建立联合平台

为巩固香港国际风险管理中心功能、支持香港发挥专业服务优势协助企业「走出去」。她建议推动中国信保与香港出口信用保险局建立联合平台，强化国际贸易信用风险防范，运用香港的内地企业出海专班及内地香港商会，推动内地企业与香港协同开拓国际市场。

为完善便利香港居民在内地发展和生活政策措施，陈曼琪提出有关大湾区跨境养老「法治—金融—数据—平台」体系、丰富跨境养老金融服务的建议，推动跨境抵押与年金权益的法律互认机制，完善跨境继承与遗产管理衔接；并关注跨境婚姻家庭的合法权益、大湾区妇女中西医医疗协作体系。

为发挥港澳在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用，她建议香港运用邻近地域优势，协助深圳筹办好2026年APEC会议，推动大湾区妇女参与APEC妇女经济论坛，促成妇女成为中外妇女交流纽带，传播中华优秀传统文化。