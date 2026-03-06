两会每日精华｜丁薛祥晤港澳政协：特区要增强当家人意识 行政主导是社会共同责任 提五点要求

全国两会踏入第三天，人大各代表团同政协不同界别委员，就新一份政府工作报告同「十五五」规划草案举行分组讨论，提出意见。部分会议开放传媒拍摄及采访。

发改委：深化「人工智能+」行动

近年，浙江省的创科产业发展迅速，涌现杭州「六小龙」等科技公司，其中宇树科技的人形机械人今年再度亮相央视春晚，表演武术，技惊四座。出席两会的杭州市市长姚高员在会议期间透露，杭州去年新增超过两千间高新技术企业，杭州 「六小龙」中也有四间计划上市。杭州市有关部门会继续改善营商环境，培育更多有前景的科创公司。

另外，国家发改委、财政部、商务部、人民银行、证监会官员，下午受邀出席两会经济主题记者会。发改委主任郑栅洁指出，国家将深化「人工智能+」行动，预期「十五五」结束前即2030年左右，内地的人工智能相关产业规模，增长到十万亿元人民币以上。

丁薛祥谈行政主导：立法、司法机关要共同配合支持

部分国家领导人今日出席了分组讨论会。主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥早上参加港澳政协的联组会议。在谈及行政主导问题时，他强调，要真正落实行政主导并不容易，既要行政长官、特区政府增强当家人意识，也需要社会各方，包括立法、司法机关共同配合支持，又指行政主导不是行政长官一个人的事，也是港澳特区政府、广大市民、社会各界的共同责任。

据与会政协委员引述，丁薛祥曾提及宏福苑大火，肯定特区政府有稳妥处理善后，及时发挥各方面力量，无受到别有用心人士利用火灾扰乱香港、扰乱民心。他又向政协提出5点意见，包括抢抓「十五五」规划机遇、支持行政主导、做好今年的选委会选举、加快北都建设等。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

