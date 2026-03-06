A4联盟因两议员离任成历史 杨永杰、梁文广：以「C15+」身份续推倡议

上届立法会4名无政党背景的地区直选立法会议员杨永杰、张欣宇、梁文广及林素蔚，组成议会合作平台「A4联盟」。立法会九龙中议员杨永杰与九龙西议员梁文广今日（6日）举办新春传媒茶敍。杨永杰表示，随原有4位成员中有两人暂别议会，他们将不继续以「A4」名义在公众视野中提出倡议，但4人间的合作精神与友谊不变，未来会以「C15+」成员身份提出倡议。

「A4」属四人共同名称 不扩张盼原班人马再聚议会

杨永杰表示，「A4」这个名字本来就属于无党派、一起参与直选的4位成员，形容「呢个名本身系属于杨永杰、张欣宇、梁文广及林素蔚呢4个人」。他期待4人日后能再次齐聚议会，亦强调不会以「A4」的名义吸纳新成员。梁文广形容，自己与杨永杰在议会内「合作无间」，透露二人的议员办事处依然打通，同事之间的合作也相当良好，强调会与杨继续携手服务议会。

「A4」散席情谊不散

梁文广表示，据他所知，张欣宇和林素蔚目前正回归各自的专业领域。张、林两人亦已表明，若在其专业领域上需要合作或协助，必定会义无反顾答应。梁文广续指，虽然两位成员暂时不在议会内，但他们原有的通讯群组仍然活跃，四人会继续聊天交流信息。

另外，杨永杰表示，自己作为地区直选议员，回顾上届曾积极倡议活化街市的政策，期望本届能投放更多心力，协助政府改善街市经营环境，首要任务是遏止街市空置率持续下跌的趋势。他透露，早前已与食环署前线人员会面，了解前线运作的困难所在。为集思广益，他计划成立一个智囊团，邀请跨界别人士向政府提供意见，探讨改善街市营运的「良方」。

记者：黄子龙