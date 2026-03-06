两会2026｜香港纳入广西AI发展蓝图 建「北上广研发、广西集成、香港链接、东盟应用」新路径

全国两会正在北京举行，广西壮族自治区代表团今日（6日）举行全体会议。广西壮族自治区全国人大代表、党组书记、自治区主席韦韬指，广西壮族自治区党委书记陈刚早前率团访港，与各界达成共识，将香港纳入其AI发展蓝图，形成「北上广研发、广西集成、香港链接、东盟应用」的新路径，冀发挥香港国际金融中心优势，共同开拓东盟市场。

广西主动拥抱人工智能时代 探索发展路径

韦韬表示，在「不能缺席、不能落后」的情况下，广西主动拥抱人工智能时代，探索出「北上广研发、广西集成、东盟应用」的发展路径，强调「AI不是未来，AI是现在」。目前，广西的人工智能发展已获纳入国家布局，获准建设中国及东盟国家人工智能应用合作中心，并吸引科大讯飞、360等逾百家头部企业进驻。去年，广西工业领域人工智能核心产业产值已突破890亿元人民币。

广西计划3年安排450亿元支持AI发展

韦韬指，广西将再接再厉，深化拓展「人工智能+」战略，计划三年安排450亿元，支持以AI引领的新质生产力发展。

韦韬指出重点工作，包括深化产业融合，开发面向有色金属、钢铁、新能源汽车、糖业等领域的垂直大模型，并加快企业数码化转型；拓展应用场景，将AI应用拓展至农业、文旅、教育、医疗及反诈骗等民生领域；加强对外合作，持续深化与东盟国家的交流合作，打造高质素的东盟语料库，目标成为中国AI企业走向东盟的「出海口」；及强化政策支撑，优化产业政策，建设算力中心及实验室，并设立百亿元人工智能产业基金，为产业发展提供坚实后盾。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：李健威

