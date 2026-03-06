Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜香港纳入广西AI发展蓝图 建「北上广研发、广西集成、香港链接、东盟应用」新路径

政情
更新时间：13:35 2026-03-06 HKT
发布时间：13:35 2026-03-06 HKT

全国两会正在北京举行，广西壮族自治区代表团今日（6日）举行全体会议。广西壮族自治区全国人大代表、党组书记、自治区主席韦韬指，广西壮族自治区党委书记陈刚早前率团访港，与各界达成共识，将香港纳入其AI发展蓝图，形成「北上广研发、广西集成、香港链接、东盟应用」的新路径，冀发挥香港国际金融中心优势，共同开拓东盟市场。

广西主动拥抱人工智能时代 探索发展路径

韦韬表示，在「不能缺席、不能落后」的情况下，广西主动拥抱人工智能时代，探索出「北上广研发、广西集成、东盟应用」的发展路径，强调「AI不是未来，AI是现在」。目前，广西的人工智能发展已获纳入国家布局，获准建设中国及东盟国家人工智能应用合作中心，并吸引科大讯飞、360等逾百家头部企业进驻。去年，广西工业领域人工智能核心产业产值已突破890亿元人民币。

广西计划3年安排450亿元支持AI发展

韦韬指，广西将再接再厉，深化拓展「人工智能+」战略，计划三年安排450亿元，支持以AI引领的新质生产力发展。

韦韬指出重点工作，包括深化产业融合，开发面向有色金属、钢铁、新能源汽车、糖业等领域的垂直大模型，并加快企业数码化转型；拓展应用场景，将AI应用拓展至农业、文旅、教育、医疗及反诈骗等民生领域；加强对外合作，持续深化与东盟国家的交流合作，打造高质素的东盟语料库，目标成为中国AI企业走向东盟的「出海口」；及强化政策支撑，优化产业政策，建设算力中心及实验室，并设立百亿元人工智能产业基金，为产业发展提供坚实后盾。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道
摄影：李健威

相关新闻：

两会2026｜港澳政协召开联组会议 丁薛祥：行政主导不是行政长官一人的事 是社会共同责任 要共同配合及支持

两会2026｜经济增长目标4.5%至5%   学者：相比同类经济体表现已属难得

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
21小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
16小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身 66岁竟渗少女味雍容华贵 同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
5小时前
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
23小时前
02:22
星岛申诉王 | 买600元斤花胶中伏似避孕套 海味专家教拣靓花胶：合成胶无营养价值
申诉热话
6小时前