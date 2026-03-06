两会2026｜经济增长目标4.5%至5%   学者：相比同类经济体表现已属难得

全国人大十四届四次会议昨日（5日）上午在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强宣读政府工作报告，将今年国家经济增长预期目标定于4.5%至5%的区间。有学者认为，中国在此时仍能保持一定增速，相较其他同类型经济体，实属不简单。

报告中最受关注的，是将经济增长目标设定为区间值。香港城市大学商学院客座教授陈凤翔今早（6日）在电台节目中指出，需留意中国过去的GDP高速增长相当惊人，而西方国家早已逾十年甚至更长时间指出增速难以再攀高。因此，中国增速从双位数回落至单位数高位，再降至现时的中位数，显然无法持续无止境增长。另一重要考量在于国际形势的双向影响，正如国家领导人多次强调，贸易战没有赢家，任何国家都无法独善其身。中国能够在此背景下保持增长，已相当难得、不简单。

西方媒体有意误导公众视线

他强调，应客观看待这组数据，放眼全球，有多少国家能达到这样的指标？认为应从正面角度审视，而非单纯聚焦指标下降或区间收窄。国家预期经济增长4.5%至5%，对比同类型经济体已属快速。西方媒体刻意以增长放缓为焦点，纯粹是有意误导公众视线。

《政府工作报告》提出有关目标，主要考量在于开局之年，为结构调整、风险防范及改革深化预留空间，为未来发展奠下基础。陈凤翔解释，如同金融学强调风险与回报并重，国家在制定规划时，不仅追求经济增长，也需评估及应对可能出现的风险，包括经济及国家安全层面。只有做好准备，安全性才能提高。

内地市场仍具广阔发展空间

报告亦重点提出「着力建设强大国内市场」，在促进消费方面，将实施城乡居民增收计划，推动低收入群体增收，并增加居民财产性收入。同时，安排超长期特别国债2500亿元，支持消费品「以旧换新」。陈凤翔指出，过去中国长期依赖国际市场推动出口，投资、消费、出口被视为「三头马车」。然而，美国作为最大出口市场，自2025年以来占比已显著下降。中国经济仍保持较强增长，关键在于策略转向，着力扩大市场并推动「双循环」，即以国内大循环为主体，同时促进国内与国际市场对接。

他补充，内地市场仍具广阔发展空间，报告提出要将市场打造成法治化、国际化的一流营商环境，为未来发展注入更大动力。

