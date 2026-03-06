大棋盘｜十五五」论少子化应对港可借鉴完善人口规划

「十五五」规划纲要草案终于出台，港澳专章提出要促进港澳长期繁荣稳定，支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，建设国际创科中心等。特区政府将制订首份「五年规划」，除了直接提及港澳部分，其实有不少地方也值得香港借镜，包括「十五五」对人口政策的战略思维。

「十五五」规划以「十四五」的八大中心为基础，加入了「构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心」、「强化全球离岸人民币业务枢纽」两个发展领域；因应近年发展，加入「支持港澳打造国际高端人才集聚高地」表述。纲要亦支持加快北都建设，是首次将北都写入国家重要规划文件。

全国港澳研究会顾问谭耀宗说，「十四五」与「十五五」一脉相承，国家政策向来是稳定、逐步推进，不会突然大变，因此「十五五」顺应四中全会精神，将既有工作加以巩固、深化。他指出，「十五五」明确要求香港同时需「融入和服务」国家发展大局，这也是逐步演变，香港由以往的不重视国家规划，到后来「融入」国家发展，现在要直接「服务」，层次完全不同。

不过正如全国政协副主席梁振英过去提及，对接国家策略时要拉阔视野，「十五五」规划没有「香港」两个字的段落，同样有香港经济发展的机会和贡献空间。循此思路，纲要内其他国家大政方针，香港自然亦有参照空间。

以国家对人口控制的战略思维为例，「十四五」纲要中，有关应对人口老龄化内容约1000字，出现在第45章中，涵盖推动实现适度生育水平、健全婴幼儿发展政策、完善养老服务体系三个范畴。国家亦将之化为实质政策，在2021年后大幅松绑计划生育，目前容许三孩。

今次「十五五」规划中，国家将人口政策提升至「发展战略」的层次，进一步提及「少子化」现象同样需正视，相关内容扩至近1500字。内容详述如何完善生育支持政策、健全育幼服务体系、完善家庭发展政策和生育友好环境。当然，香港与内地情况不能完全比拟，而经济发展到一定地步的国家或地区，提升生育率并非一朝一夕，过程定必困难，但从政策文件明确可见国家对鼓励生育的重视，起带头作用。

对照香港，本港生育率属全球最低水平，去年新生婴儿仅3.1万人，创历年新低；预测至2043年，65岁以上长者占全港人口逾三分一，人口老龄化、生育率低、劳动力不足等问题已逼在眉睫。政策上，自2017年人口政策督导委员会解散后，再无专责的规划工作；近年虽有「组合拳」鼓励生育，但成效一般，应对老龄化政策亦相对零散，欠缺高层次统筹。

身兼社联主席的全国政协委员管浩鸣指，内地人口控制政策历经多年已非常成熟，而香港正正欠缺完整的《人口政策蓝图》，以科学化数据评估人口现况及具体需要。他认为香港面临「人口断层」，窒碍社会发展，鼓励生育只是其中一招，现时才催谷已来不及，必须多条腿走路，精准地、按实际行业需要，引进真正会在香港落地生根的人才，「无论如何都要诚实面对问题，内地做得很直接，但香港人口政策还是不够完整，甚至有点『和稀泥』。」

不过有港区人大指，两地治理模式、城乡结构、社会保障体系有很大分别，内地可透过规划及行为方式推动，但香港难以干预，也有生活成本高等问题，但同意政府应订立更高层次和精准的人口政策。

聂风

