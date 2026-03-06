两会2026｜港澳政协召开联组会议 丁薛祥：行政主导不是行政长官一人的事 是社会共同责任 要共同配合及支持

全国两会正在北京举行，港澳政协今早（6日）在政协礼堂召开联组会议，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥出席。

全体港澳政协早上8时许到政协礼堂开会，今日会议由全国政协副主席梁振英主持，副主席何厚铧、咸辉及苏辉，港澳办主任夏宝龙亦有出席。

林建岳：行政主导是香港实现有积极性的重要保障

政协常委林建岳发言，称回归以来的实践证明，行政主导是香港实现有积极性的重要保障，当行政主导受到损害时，香港就会出现立法会以恶意拉布等混乱局面，提倡坚持完善行政主导，主动对接十五规划，扎实推动经济高质量发展。

丁薛祥：行政主导非行政长官一个人的事

丁薛祥在他发言后，主动提到林建岳父亲林伯欣，指林的家族做的影视事业，对大陆与香港交流融合有重要作用。

至于坚持行政主导，丁表示真正要落实这件事也不是那么容易的事，既需要行政长官、各级政府要增强一个意识，即是当家人的意识，也需要社会各方面，包括立法会和司法机关立法机关共同的配合，共同的支持。

丁表示行政主导不是行政长官一个人的事，也是香港与澳门特区政府、香港、澳门广大市民共同的责任，是社会各界的共同责任。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：郭咏欣