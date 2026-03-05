两会2026 | 谭镇国：工作报告为香港突破发展瓶颈 培育新动能提供核心指引

十四届全国人大四次会议今日（5日）上午在北京开幕。立法会议员、新界社团联会理事长谭镇国表示，恰逢国家「十五五」规划开局之年，会议为国家未来五年发展擘画了宏伟蓝图，也为香港在复杂国际形势下找准定位、融入国家发展大局指明方向。国家始终高度重视香港发展，期盼香港把握机遇，高质量制定首个自身五年规划，以主动对接、深度融合之姿，实现与国家战略同频共振，在服务国家发展中实现繁荣。

北都是香港落实两会精神的关键载体

谭镇国称，政府工作报告强调，要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展；支持港澳更好融入和服务国家发展大局，发挥港澳「背靠祖国、联通世界」独特优势和重要作用，促进香港、澳门长期繁荣稳定。中央持续出台惠港利港政策，「十五五」规划纲要草案明确提出，支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，加快建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，为香港突破发展瓶颈、培育新动能提供了核心指引。

谭镇国续说，全国两会为香港融入国家发展大局明确了具体路径，深化与内地的协同合作是关键。作为大湾区中心城市和区域发展核心引擎，香港在大湾区建设中肩负引领使命，北部都会区则是香港对接大湾区科创战略、落实两会精神的关键载体。当前，河套香港园区已正式开园，新田科技城、洪水桥产业园加速推进，北都正从蓝图变为实景，香港需紧抓机遇，提速北都建设、融入大湾区创科大局，释放科创潜力，彰显独特优势。

谭镇国倡以香港首个五年规划为纽带 深度融入国家发展大局

谭镇国亦称，面对时代机遇，香港将首次制定自身五年规划，由行政长官亲自领导跨部门、全政府专班统筹推进，全面对接国家「十五五」规划。此举是香港回归以来的重要里程碑，更是「一国两制」实践的深化，相信将助力香港发挥「超级联系人」与「超级增值人」作用，为国家与全球资本、技术、人才双向流动搭建高效桥梁。

谭镇国表示，当前全球局势风云变幻，国家始终是香港坚实的后盾。两会已为香港发展注入强劲动力，期盼香港各界凝聚共识、同向发力，坚守国际化优势、深耕内联外通之责，以香港首个五年规划为纽带深度融入国家发展大局；相信在中央支持与香港各界的共同努力下，香港必将在服务国家发展中实现自身繁荣，为中华民族伟大复兴贡献香港力量。