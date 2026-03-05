Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜施荣怀倡发挥香港委员桥梁纽带作用 推动「国家所需、香港所长」深度对接

政情
更新时间：18:39 2026-03-05 HKT
发布时间：18:39 2026-03-05 HKT

港澳全国政协今日( 5日 )下午在驻地召开会议，审议常委会工作报告和提案工作情况报告。全国政协常委施荣怀发言时，建议发挥香港委员桥梁纽带作用，依托香港「超级联系人人」优势，深化大湾区规则衔接，助力香港国际创科中心、北部都会区建设，推动「国家所需、香港所长」深度对接，贡献港澳智慧力量。

施荣怀：工作报告是一份求真务实、催人奋进好报告

施荣怀指，政协常委会工作报告，全面回顾去年全国政协履职实践，系统部署2026年重点工作，通篇站位高、落点实，彰显扎实履职成效与深厚为民情怀，是一份求真务实、催人奋进的好报告。

施荣怀对政协工作提三建议

施荣怀续称，今年是「十五五」规划开局之年，对政协工作提三点建议，包括深化协商议政体系建设，打造「前瞻引领+跨界协同」协商新范式，聚焦科技创新、高水平对外开放、民生福祉改善等重点精准建言，完善提案选题、调研、办理、转化全链条机制，提升建言资政质量。

其次是强化制度化民主监督功能，探索「数字赋能+场景驱动」监督新模式，搭建智慧监督平台动态监测「十五五」规划实施，健全闭环监督机制，推动政策落地见效。三是发挥香港委员桥梁纽带作用，依托香港「超级联系人」优势，深化大湾区规则衔接，助力香港国际创科中心、北部都会区建设，推动「国家所需、香港所长」深度对接，贡献港澳智慧力量。

全国政协常委陈冯富珍认为，各界人士要更主动融入国家发展大局，发挥香港联通世界的独特优势，促进国际交流、推动社会发展和服务国家重大战略贡献力量，共同为推进中国式现代化、增进人民福祉作出更大贡献。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道
摄影：刘骏轩

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
6小时前
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
8小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
9小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
7小时前