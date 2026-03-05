两会2026｜施荣怀倡发挥香港委员桥梁纽带作用 推动「国家所需、香港所长」深度对接

港澳全国政协今日( 5日 )下午在驻地召开会议，审议常委会工作报告和提案工作情况报告。全国政协常委施荣怀发言时，建议发挥香港委员桥梁纽带作用，依托香港「超级联系人人」优势，深化大湾区规则衔接，助力香港国际创科中心、北部都会区建设，推动「国家所需、香港所长」深度对接，贡献港澳智慧力量。

施荣怀：工作报告是一份求真务实、催人奋进好报告

施荣怀指，政协常委会工作报告，全面回顾去年全国政协履职实践，系统部署2026年重点工作，通篇站位高、落点实，彰显扎实履职成效与深厚为民情怀，是一份求真务实、催人奋进的好报告。

施荣怀对政协工作提三建议

施荣怀续称，今年是「十五五」规划开局之年，对政协工作提三点建议，包括深化协商议政体系建设，打造「前瞻引领+跨界协同」协商新范式，聚焦科技创新、高水平对外开放、民生福祉改善等重点精准建言，完善提案选题、调研、办理、转化全链条机制，提升建言资政质量。

其次是强化制度化民主监督功能，探索「数字赋能+场景驱动」监督新模式，搭建智慧监督平台动态监测「十五五」规划实施，健全闭环监督机制，推动政策落地见效。三是发挥香港委员桥梁纽带作用，依托香港「超级联系人」优势，深化大湾区规则衔接，助力香港国际创科中心、北部都会区建设，推动「国家所需、香港所长」深度对接，贡献港澳智慧力量。

全国政协常委陈冯富珍认为，各界人士要更主动融入国家发展大局，发挥香港联通世界的独特优势，促进国际交流、推动社会发展和服务国家重大战略贡献力量，共同为推进中国式现代化、增进人民福祉作出更大贡献。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：刘骏轩