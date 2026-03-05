两会2026｜蔡加赞：国际形势紧张国家经济仍展韧性 来年增长稍作调整属合理

在北京，国务院总理李强今早（5日）宣读政府工作报告，国家今年发展预期目标经济增长4.5%至5%。全国政协人口资源环境委员会副主任蔡加赞表示，近年外部环境风高浪急，国际形势紧张，国家经济仍然展现韧性，纵然国内供强需弱情况明显，但去年经济增长仍达至5％，为此感到鼓舞，同时今年预期增长区间稍作调整仍属合理，更是可以达到的目标。

他续称，今年是国家「十五五」规划开局之年，亦是承前启后的关键历史节点，备受关注，当中明确指出支持港澳更好融入和服务国家发展大局，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地，是中央对香港在新时代角色定位的深化与升级，相信可为香港发展提供更清晰的战略指引和更具体的实施路径。

十四届全国人大四次会议开幕。

盼特区政府做好五年规划对接

蔡加赞期望之后特区政府可更好与「十五五」规划做好五年规划对接，巩固提升和建设打造「四中心、一高地」，即是国际金融、航运、贸易和创新科技中心，以及国际高端人才集聚高地，以宏观战略视野，构建属于香港具系统性的政策框架。

今年的政府工作报告中，新增了「发挥港澳背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用」。蔡加赞认为，香港中西文化共冶一炉、兼容并蓄，形成了独具魅力的「文化名片」，且各界与世界有紧密联系，绝对是国家面向世界的「超级联系人」，未来应更善用香港这个「世界之窗」，说好中国和香港的故事，吸引更多人流及资金来港。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：刘骏轩