两会每日精华｜全国人大开幕 经济增长目标4.5%至5% 「十五五」草案提出「提升港澳依法治理效能」

十四届全国人大四次会议早上开幕，国家主席习近平等领导人出席。国务院总理李强发表任内第三份政府工作报告，并向人大提请审查第十五个「五年规划」纲要草案，简称「十五五」规划。

全年经济增长目标为4.5%至5%左右

政府工作报告提出今年的全年经济增长目标为4.5%至5%左右，比去年的目标「5%左右」略为下调，但符合市场预期。「扩内需」仍然是振兴经济的重点，今年计划发行超长期特别国债1.3万亿人民币，有2500亿元用来支持消费品「以旧换新」工作。

整治「内卷式」竞争 反垄断、反不正当竞争

近年，内地汽车、外卖等行业不时爆发价格战，造成恶性竞争，令企业生意难做。报告提到深入整治「内卷式」竞争，加大价格执法等手段，反垄断、反不正当竞争。

无论是今年的政府工作报告，还是「十五五」草案，都提出要加快高水平科技自立自强，针对人工智能、量子科技、生物科技、新能源等前沿科技发展进行战略部署，开放应用场景，打造航空航天、低空经济等新兴支柱产业。

「融入国家发展大局」 升级为「融入和服务国家大局」

港澳部分，重申坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则。同去年不同的是，首次把「融入国家发展大局」 升级为「融入和服务国家大局」，并新增了「提升港澳依法治理效能」等表述。

香港的角色定位方面，「十五五」规划明确支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，支持香港建设国际创新科技中心，加快北部都会区建设。此外，要有序推进与内地金融市场互联互通，支持港澳打造国际高端人才集聚高地。

