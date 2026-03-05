民思政策研究所倡向「一带一路」国家推奖学金外交 组跨局教育出口指导委员会

民思政策研究所今日（5日）发布《从公共利益到战略产业：香港国际教育枢纽发展路线图》研究报告，建议针对「一带一路」沿线国家如沙特阿拉伯及哈萨克推行奖学金外交，并组建跨局教育出口指导委员会，并以新西兰及英国文化协会为蓝本，设立「香港就读」法定办公室。

倡向一带一路国家推行奖学金外交

行会成员、研究所所长汤家骅表示，建议不仅是为了应对经济多元化的迫切需求，更是为了将香港数百亿计的被低估潜力转化为实质的经济增量。他认为应明确纳入发展跨国教育的策略，借助「一国两制」优势及大湾区的联动效应，将香港的世界级大学从公共服务机构转型为高价值的出口产业，从而创造高增值职位并提升香港的国际软实力。

建议设立「教育卫星账户」

他强调，在全球竞争日益激烈的背景下，香港必须打破旧有思维，将教育视为推动经济多元化、创造高价值就业和提升国际影响力的关键引擎，重申现在是采取果断行动，将香港打造成「亚洲全球学府」的关键时刻。

研究所研究总监潘学智表示，现行的官方统计数据，将教育归入个人、文化及康乐服务，仅录得约港币14亿元的教育出口额，与2024/25学年超过92,000名非本地生所产生的实际经济活动严重脱节，形容落差令人震惊，建议设立「教育卫星账户」，以准确衡量教育服务的全面经济贡献，为制定有效政策提供坚实的数据基础。

汤家骅：政府须有具创意建议推动工作

全国两会正在北京召开，对于新一份政府工作报告未有再提及香港要「深化国际交往合作」。汤家骅表示，「十五五」规划是一个宏观的规划，他认为特区政府要有一些具创意的建议去推动相关工作，故今天这份报告，正是达成教育枢纽的目标，「每次打开电视都可以看到政府的宣传片，但看过、听过之后，却不清楚特区政府如何达到目标。」

