两会2026｜陈勇：粤港澳大湾区放最高层次发展战略 香港机遇一流

十四届全国人大四次会议今早（5日）在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强发表政府工作报告。

陈勇：多次提及粤港澳大湾区的发展意义重大

港区人大代表陈勇表示，总理今日发表工作报告，对香港特别重视，多次提及粤港澳大湾区的发展，意义重大。他续指，国家发展蓝图中都有提及香港对接国家大局，形容未来机遇更加大。他指出，在政府工作报告中不断提及「加强『港人治港』、『一国两制』等方针，证明相关方针不变。这不但加强香港信心，亦加强了国际对香港的信心，令不同国家有信心前来香港发展，特别是现时世界不同地方都发生战争。他更指，国家支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造成世界级城市群，国家将粤港澳大湾区放在最高层次发展战略之一，可以证明今次机遇是一流的。

港区人大代表陈振英指出，国家因基数较大，经济增长率绝对值会较高。

陈振英：香港应继续保持定位 发展优势产

港区人大代表陈振英指出，国家经济增长目标和财政预算案一样以区间订立，认为可达至双赋能，但他认为国家因基数较大，所以经济增长率的绝对值会较高。他续指，国家对香港数个大中心的发展，包括国际金融、航运中心、离岸人民币枢纽、知识产权中心等都被重提，认为香港应该继续保持定位，继续发展优势产业，即可满足融合、服务国家发展大局。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：李健威



相关新闻：

两会2026︱李家超列席人大开幕会 指政府工作报告振奋人心 会切实履行第一责任人角色

两会2026｜「十五五」纲要草案：提升港澳依法治理效能 支持更好融入和服务国家发展大局