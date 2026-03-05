两会2026｜《政府工作报告》港澳部分未提及「深化国际交往」 唐英年：仅文字改动

全国人大会议今早（5日）开幕，国家今年发展预期目标经济增长4.5%至5%。全国政协常委唐英年认为这是合理增长，因为国家经济基数很大，去年又做到5%的增长，故在国际形势紧张及充满挑战的环境下，仍有可观的增长是好事及合理的预测，对国家经济状况有信心。

党中央领导稳步推进 中国成国际稳定合作伙伴

他续称，国家在党中央的领导下可稳步推进，就算地缘形势紧张，国家仍稳定地发展，世界上其他国家视中国为公平及稳定的伙伴，想与中国建立更紧密的合作关系。

廖长江：来年国家面对挑战特别多

全国政协常委、马会主席廖长江表示，来年国家面对的挑战特别多，「现在不是说地缘政治，是说战争」，认为预期经济增长达4.5%至5%属合适，又称市民不用过于担心，报告都提及这个增长与2035年经济发展目标一致。

王冬胜：4.5%增长已很厉害 世界乱局中好指标

全国政协委员、农业和农村委员会副主任、汇丰银行主席王冬胜亦称，国家经济体量大，预期有4.5%增长已是很厉害，是合适的指标，更是在世界乱局当中很好的指标，且看到国家拟推出的各项政策，对实现2035年经济发展目标，即旨在基本实现社会主义现代化有帮助。

容永祺：中国「很叻」 出口至世界各地

港区全国政协委员、全国政协经济委员会副主任容永祺表示，受到地缘政治影响及有战争的问题，特别是美国对中国的技术、科技管制等，对中国是有很大的影响，但中国已经「很叻」不只出口到美国，更到全世界各地，故经济增长预期在4.5%至5%属合理、可以达到的目标。

唐英年：文字改动本质不变 香港需续靠祖国联通世界

至于港澳部分，没有再提及「深化国际交往合作」，却新增了「发挥港澳背靠祖国、联通世界独特优势和重要作」，唐英年认为这只是文字上的改变，本质都是香港要背靠祖国、面向世界，重申祖国这个强大后盾是香港过去、现在及未来重要的发展基石。

容永祺：报告提醒香港要走出世界

容永祺亦认为是字眼上的问题，香港是要背靠祖国、面向世界，这是很清楚的，又称香港与全球很多商会合作，更是中英双语地区、中西文化交流的地方，一直都有与世界联通是香港的独特优势，认为报告上列明是要提醒香港做多一些，不只要融入及服务国家，更要走出世界。

廖长江：已落实爱国者治港 毋须每年提及

报告亦删去「维护《宪法》和《基本法》确定的特别行政区宪制秩序」，廖长江认为，香港已经落实「爱国者治港」维护特区的宪制秩序，故不用每年都提及相关的字眼。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道

摄影：郭咏欣、刘骏轩

相关新闻：

两会2026｜「十五五」纲要草案：提升港澳依法治理效能 支持更好融入和服务国家发展大局

两会2026︱李家超列席人大开幕会 指政府工作报告振奋人心 会切实履行第一责任人角色