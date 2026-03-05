Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「十五五」纲要草案：提升港澳治理效能 支持更好融入和服务国家发展大局 加快北都建设

更新时间：13:24 2026-03-05 HKT
发布时间：13:24 2026-03-05 HKT

官方发布《中华人民共和国国民经济与社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》（「十五五」纲要）全文，其中有关港澳台的部分，第十七篇提到要坚持和完善「一国两制」，推进祖国统一。另外亦支持港澳更好融入与服务国家发展大局。

促进港澳长期繁荣稳定

「十五五」纲要提到，促进港澳长期繁荣稳定，坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，发挥港澳背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用。

支持港澳打造国际高端人才集聚高地

纲要支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能，构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心。支持香港建设国际创新科技中心，深化国际法律及解决争议服务中心、区域知识产权贸易中心、中外文化艺术交流中心建设，加快北部都会区建设。

支持澳门经济适度多元发展，深化世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台和以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地建设，提升中医药大健康、特色金融、高新技术、会展商贸等产业竞争力。支持港澳打造国际高端人才集聚高地。

十五五纲要：完善便利港澳居民在内地发展和生活政策措施

此外，纲要提到支持更好融入和服务国家发展大局，加强港澳与内地经贸、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在内地发展和生活政策措施。有序推进与内地金融市场互联互通，深化与内地产学研创新协同。深化粤港澳合作，持续推动重点领域合作实现突破，促进港口、机场和轨道交通协同发展，建设广州至珠海（澳门）高铁，推进港深西部铁路前期工作。

纲要也提到，深化琴澳一体化发展，高品质建设前海、南沙、河套等重大合作平台。建设澳门国际机场横琴前置货站，推进澳琴国际教育（大学）城建设。健全香港、澳门在国家对外开放中更好发挥作用机制，支持港澳深度参与高品质共建「一带一路」，发挥专业服务优势协助企业「走出去」。发挥港澳在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。

就涉及台湾部分，纲要提到推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。坚持一个中国原则和「九二共识」，深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚决打击「台独」分裂势力，反对外部势力干涉，维护台海和平稳定，牢牢把握两岸关系主导权主动权，增进两岸同胞福祉，坚定守护中华民族共同家园。推动两岸经济合作。深化两岸交流。

